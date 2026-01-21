Благомир Коцев отвори вратата за коалиция между ПП-ДБ и Румен Радев

Смятам, че Румен Радев е потенциален партньор на ПП-ДБ, ако покаже, че наистина се бори със статуквото в България и твърдо гарантира европейския курс на България, а не да тръгваме в друга посока. Моят пример е ясен какво може да се случи с всеки, който се бори със статуквото. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев, с уточнение - много зависи от отговорите, които Радев тепърва ще даде.

Попитан дали това е позиция на ПП-ДБ или само на ПП, варненският кмет отговори, че "тепърва позициите ще бъдат изчиствани". Това, което сега казвам, е по скоро моята позиция.

Пред БНТ Коцев не скри, че в ПП-ДБ се притесняват какви всъщност са позициите на Радев. И на въпрос защо сега чакат изказвания на Радев, след като 9 години той заемаше определени позиции ("Чий е Крим" например), варненският кмет отговори, че е едно да си президент, а друго - политически лидер.

"Наваксваме това, което беше загубено последните 6 месеца. Варна работи под изключителен натиск защото не е избран кметът, който е угоден (на статуквото)" - така Коцев отговори на въпрос каква е ситуацията във Варна дали няма да се кандидатира за друг пост. И от думите му стана ясно, че щяло да има промени сред заместник-кметовете във Варна, но без уточнения кои точно постове. Засега не е решено за моя кандидатура за друг пост, уточни той - това ще бъде решено на Коалиционен съвет, "за да подкрепя формацията, която ме е издигнала". С други думи, с името си Коцев да привлече гласове, което той де факто призна, като каза, че не би било много коректно ако бъде избран за друг пост, да се откаже и да си остане кмет на Варна. Не изключвам възможността да ми бъде предложено, аз ще мисля, но не е на дневен ред, подчерта варненският кмет. Коцев изрази увереност, че на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще има голяма избирателна активност - той говори с надежда за 75%.

Специално за президентските избори Коцев смята, че кандидатът на ПП-ДБ ще стигне до балотаж и вярва, че са взети поуки. Но не е дискутирано аз да съм кандидат за президент, заяви той.

"Категорично не" - така Коцев отговори на въпрос дали в ПП лидерът Асен Василев управлява еднолично. "Не мога да ви отговоря" - така той коментира защо Даниел Лорер каза точно обратното и то с примери (уж бил спрял коалиция с "Възраждане"). Коцев отдаде казаното на лични отношения между Василев и Лорер и се оправда, че като кмет на Варна стоял "малко встрани" от националната политика. Имам други впечатления от формацията, заключи Коцев. Много интриги има, добави той за слуховете, че Лорер ще стане част от ГЕРБ.

За съдебното дело срещу него, Коцев изрази вяра в съда.

