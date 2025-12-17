"Направихме политически тест": ГЕРБ и ИТН искат, но нямат желание да приемат редовен бюджет (ВИДЕО)

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят удължителния бюджет, но днес са направили политически тест, за да се види истинското лице на ПП-ДБ. Това стана ясно от съвместен брифинг на двете формации в парламента след като в зала сутринта досегашните управляващи вкараха в дневния ред редовния бюджет за 2026 г., но от опозицията в лицето на ПП-ДБ обявиха веднага, че ще протестират срещу "крадливия бюджет".

Припомняме, че на практика в парламента има два бюджета - прекроеният редовен бюджет за 2026 г. и удължителния, като и двата са минали на първо четене през комисия. В момента и двата са в дневния ред на пленарна зала, а окончателното решение зависи от това кой от тях ще бъде приет на второ гласуване от залата.

"Ние сме длъжни, като отговорни народни представители да чуваме гласовете на всички български граждани, включително и тези, които не могат да дойдат да потанцуват", каза Деница Сачева и обърна внимание, че без редовен бюджет от 1 януари няма да има увеличение на заплатите на българските учители, на българските лекари, а 400 хил. семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, над 100 хил. души лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавяния в своите плащания.

"Тестът беше да се види на кого не му пука за пенсионерите, за лекарите. Направиха изкючително забавна сценка колко са възмутени", каза Тошко Йорданов от ИТН.

Удължителният бюждет ще мине на две четения

Въпреки че ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", ИТН и БСП имат необходимите гласове да прокарат редовния бюджет - Сачева увери, че удължителният бюджет ще бъде приет днес и най-вероятно на две четения. Това потвърди и Тошко Йорданов, макар и да обърна внимание, че след оставката на кабинета много хора са си задали въпроса какво ще стане след 1 януари с редовен и с удължителен бюджет.

Той също коментира, че прекроеният бюджет е бил подкрепен от синдикати и работодатели.