Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

До бой се стигна днес (17 декември) в пленарната зала на българския парламент. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далоолу от "ДПС-Ново начало" се сбиха по време на заседание.

Двамата депутати първо си размениха реплики, след което и физически се сблъскаха.

Останалите народни представители ги разтърваха, а председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11 ч.

Днес депутатите трябва да разгледат финансовата рамка за следващата година на НЗОК и общественото осигуряване, както и закона за удължителния бюджет.

Очаквайте подробности!