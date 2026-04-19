Божидар Божанов: Гласувах за демонтиране на завладяната държава

“Гласувах за силна България в силна Европа и за това моделът на завладяната държава да бъде най-после демонтиран. За да може българската икономика и бизнес да се развиват и да подобряват благосъстоянието на сънародниците ни. Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България.“

Това заяви Божидар Божанов непосредствено след като гласува тази сутрин.

Божанов призова всички български граждани да излязат и да гласуват. “Да гласуват с машина и с преференция, така че човекът, когото изпратят в парламента да носи отговорност към тях.“

