Правителството на Гюров:

Божидар Божанов: Гласувах за демонтиране на завладяната държава

19 април 2026, 10:57 часа 10 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Божидар Божанов: Гласувах за демонтиране на завладяната държава

Гласувах за силна България в силна Европа и за това моделът на завладяната държава да бъде най-после демонтиран. За да може българската икономика и бизнес да се развиват и да подобряват благосъстоянието на сънародниците ни. Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България.“

Това заяви  Божидар Божанов непосредствено след като гласува тази сутрин.

Божанов призова всички български граждани да излязат и да гласуват. “Да гласуват с машина и с преференция, така че човекът, когото изпратят в парламента да носи отговорност към тях.“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
гласуване Божидар Божанов предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес