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Иран предупреди: Не сме решили окончателно за мир. Ормузкият проток пак е арена на война

12 юни 2026, 7:54 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран предупреди: Не сме решили окончателно за мир. Ормузкият проток пак е арена на война

Иран все още не е взел окончателно решение относно евентуално споразумение със САЩ и няма да прави компромиси по отношение на "червените си линии" в преговорите. Това заяви говорителят на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаи, предаде агенция ИРНА, цитирана от "Ройтерс" и БТА.

Багаи заяви, че съобщенията относно времето и мястото на подписване на споразумението остават спекулации и че нищо не е финализирано. Той добави, че голяма част от текста на споразумението е финализирана, но САЩ многократно са променяли позициите си по време на преговорите.

Иранската информационна агенция "Тасним" съобщи, че САЩ са изоставили натиска за промени по 14-те точки в мирното предложение на Иран, докато Иран е отхвърлил последните засега американски корекции. Според саудитската медия "Ал Арабия" споразумението е за 60 дни примирие и включва отваряне на Ормузкия проток И това на фона на хвалби от американския президент Доналд Тръмп, че сегашното ръковоство на Иран било "много по-рационално":

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Напрежението в Ормузкия проток остава

Иранските сили не позволиха на танкер да премине през Ормузкия проток без предварителна координация, съобщиха иранските държавни медии по-рано. Те предадоха информация за взривове близо до иранското пристанище Бандар Абас, но впоследствие ИРНА отрече. Ирански медии също съобщиха за експлозии край бреговете на Сирик - предполагаема стрелба да бъде спрян танкер, който, според иранските източници, се подчинил и спрял опита да премине.

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Само че пред "Ройтерс" официален представител на американската армия съобщи, че САЩ са свалили два ирански атакуващи дрона, след като Техеран, както изглежда, е опитал да нанесе удари по търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. "Трафикът през протока не е спрян", каза американският източник.

Върховното съвместно военно командване на Иран обяви вчера затварянето на Ормузкия проток, включително за петролни танкери и търговски кораби, като заяви, че всеки кораб, който се опита да премине, ще бъде обстрелян.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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