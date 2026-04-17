Правителството на Гюров:

Защо пазиш 30 кандидат-депутати, купуващи гласове? Сарафов не отговори и "Да, България" му запечата офиса (ВИДЕО)

17 април 2026, 17:40 часа
Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов запечатаха кабинета на незаконно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, след като той се скри от тях. Лидерите отидоха в сградата на Съдебната палата днес, 17 април, и настояваха за обяснение защо и.ф. обвинител №1, чийто мандат изтече по закон още през лятото на миналата година, пази 30 кандидат-депутати, за които МВР има данни за купуване на гласове и нарушаване избирателните права на гражданите.

„ГЕРБ и ДПС продължават да купуват гласове в цялата страна, но за да не бъдат хващани от МВР, прокуратура разпъва чадър над купувачите на гласове. Сарафов дължи отговори защо прокуратурата се използва за разпъване на чадър над престъпници и мутри с прякори", заяви Мирчев.

Божидар Божанов атакува Борислав Сарафов, "докато МВР си върши работата"

Според Божанов прокуратурата не просто слага чадър, но и крие кои са тези хора - Сарафов не иска хората да разберат кои са тези купувачи на гласове и за кои партии купуват, каза той.

"Първо ги хващат, повдигат обвинения и два часа по-късно се оказва, че „вътрешното убеждение“ на прокурора се е променило, вероятно след обаждане от Сарафов, който пък се е посъветвал с обитателя на бункера в хотел „Берлин“ Пеевски”, заяви Божидар Божанов.

“Докато МВР си върши работата, прокуратурата атакува областни директори на полицията, което е скандално", добави той.

Съпредседателите на „Да, България“ заявиха, че страната се намира в безпрецедентна ситуация - по думите им, за първи път има достоен министър в МВР и главен секретар, които се борят срещу купувачите с всички сили. Прокуратурата обаче не работи, разпъва чадъри и прави всичко възможно купувачите на гласове да продължат да обслужват модела „Пеевски-Борисов“, добавиха Мирчев и Божанов.

Димитър Радев, Отговорен редактор
