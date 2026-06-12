Доброволци съживиха чешма на Витоша

Една стара чешма на Витоша отново посреща с течаща вода всеки, който обича природата и разходките сред нея. Тя се намира на едно от най-живописните места – по пътя към Златните мостове, след Дендрариума на отбивката за Копитото.

Чешмата е възстановена от група съмишленици. Те запретнаха ръкави, за да отпушат наноса, да изгребат натрупания пясък, да изчистят тръбите и да оформят тревата на полянката. "Монтирахме и две маси, за да може хората, които дойдат, да си направят пикник", споделят от групата, облагородила мястото. И малко по малко водата се върна.

Чешмата е изградена преди 50 години и е част от системата на Природен парк Витоша. Акцията е координирана с парка, а на място е поставена табела с имената на дарителите и логото на сдружението, което поема грижата занапред.

"Чешмата вече работи, водата е изворна, но при дъждове помътнява, затова не се препоръчва за пиене. Подходяща е обаче за миене и разхлаждане в горещите летни дни", допълват доброволците и пожелават на всички да прекарват хубави мигове в района.

Една малка намеса, едно възстановено място - и още един повод човек да се усмихне по пътеките на Витоша.