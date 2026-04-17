Божидар Божанов: Срещу Путин или срещу Сарафов е фалшива дилема

“Срещу Путин или срещу Сарафов е фалшива дилема. Дали главният прокурор ще е Гешев, Сарафов или някой следващ, е въпрос на един и същи модел. А това, което изнася Путин към васалните страни, е завладяната държава.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Още от деня” по БНТ.

Според него двете разделителни линии - корупционната на завладяната държава и геополитическата - ЕС или Русия, се събират в една. За което красноречив пример е Унгария на Виктор Орбан. “Орабн бе превърнал съдебната система, прокуратурата и службите в придатък на своето семейство, на една олигархия, а сам се бе декларирал като мишка на Путин. Русия е авторитарен режим, който няма приятели, а само мишки, които гази. Русия изнася олигархичен корупционен модел през енергийна зависимост, хибридни операции и пр.”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Той определи като съзнателен избор на “Прогресивна България” при закриването на кампанията ѝ в голяма столична зала в четвъртък вечер да бъде показан и кадър, в който Румен Радев като президент се ръкува с президента Владимир Путин на фона на руски знамена. Снимки от това видео предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи.

“Руската държава и олигархията са тясно свързани. Нашите избиратели трябва да са сигурни, че няма да позволим България да бъде изместена от европейския си път”, каза Божидар Божанов. Той заяви, че целта на ПП-ДБ на изборите е постигането на максимален резултат, за да могат важните решения да зависят от нея и нейните избиратели, а онези, които блокираха смяната на порочния модел на управление - Бойко Бориосв и Делян Пеевски, да останат зад борда.

Божанов съобщи, че днес заедно с другия съпредседател на “Да, България” Ивало Мирчев са отишли пред кабинета на незаконно заемащия поста и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов, за да попитат защо 40 депутати и кандидат-депутати с депутатски имунитет, най вероятно от ГЕРБ и ДПС, които МВР уличи в търговия с гласове, не са разследвани. А вместо това прокуратурата започна проверки срещу премиера, министри и главния секретар на МВР, които всекидневно разкриват купувачи на гласове.

“Първо бяха атаките срещу областните директори на МВР, днес те кулминираха срещу главния секретар и премиера. Това е абсурд!”, каза Божанов. “Компромиси с основни ценности, с гаранциите, че няма да има подмяна на битката срещу завладяната държаваь няма да правим. По детайлите, по малките инициативи - да, това е парламентарна техника”, каза Божанов на въпрос за възможно сътрудничество в новия парламент с останалите партии.

Той обясни, че изборът на нов ВСС, за който са нужни 160 гласа, не е съдебна реформа, а конституционно задължение на народните представители. “За ВСС ще говорим с всеки, който например подкрепи нови правила за ВСС, каквито отдавна сме предложили в нашия Закон за съдебната власт, защото по сегашните правила могат да се промъкнат “пробити” хора. Хора от модела “Пеевски-Борисов”, модела на скрилия се под масата магистрат, който пита политическите си началници какво да прави и повдига обвинение на един и слага чадър над друг”, каза Божанов. И двата кабинета, в които участваха ПП и ДБ - на Кирил Петков и Николай Денков, бяха свалени тъкмо защото започнаха сериозна борба с корупцията, каза партийният лидер. Първия кабинет - чрез троянския кон на мафията срещу промяната - ИТН. Втория - от Борисов, точно когато трябваше да бъде избран новия ВСС и когато по новоприетите промени в конституцията властта на главния прокурор бе ограничена.

“Показахме, че завладяната държава бърка в джоба на хората. А санитарният кордон пред Пеевски и Борисов бе поставен от гражданите по време на протестите и затова сега сме на избори”, каза Божидар Божанов. Според него не може да се говори за никакви формули за властта, преди избирателите да са се произнесли, защото това би било най-малкото арогантно. Но заяви, че неговата партия е показала, че сяда на масата на преговори само с конкретни приоритети. Докато заявките на останалите политически сили по ключовите проблеми на страната най-често са само голи декларации.

Съпредседателят на “Да, България” увери, че честността на вота е гарантирана - от работата на МВР, ЦИК и гражданските наблюдатели. Той нарече “евтин цирк на хора, които нищо не разбират от хардуер”, пратените от Бойко Борисов негови съпартийци, които демонстрираха как с отвертка могат да отворят машина за гласуване. “Призовавам хората да гласуват умно като български патриоти, под български флаг, за силна България в силна Европа”, завърши Божидар Божанов.

