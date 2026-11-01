Ударени кораби край България:

Огромна промяна за олимпийския и световен шампион на България в борбата

01 ноември 2026, 17:18 часа 1051 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромна промяна за олимпийския и световен шампион на България в борбата

Огромна изненада в лагера на олимпийския и световен шампион по борба Семен Новиков. Преди дни борецът на ЦСКА завоюва световната титла в категория до 87 килограма при класиците. По този начин той сложи край на 13-годишното чакане на България за злато от планетарен шампионат. Преди две години пък Новиков бе една от големите звезди в страната, след като завоюва олимпийската титла на Игрите в Париж 2024. Плътно до него за тези успехи стоеше личният му треньор Сослан Фарниев.

Сослан Фарниев вече не е треньор на Семен Новиков

Сега стана ясно, че двамата приключва съвместната си работа. Фарниев излезе с публикация в социалните мрежи, в която обяви, че тригодишното споразумение помежду им е приключило. Двамата са решили да не продължават да работят в тандем, тъй като Фарниев разкри, че вече няма да бъде треньор на Новиков. Накрая той пожела успех на своя възпитаник: "3-годишният работен договор приключи!!! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим."

ОЩЕ: Олимпийският и световен шампион на България: "Станка Златева убиваше мъжката борба"

Сослан Фарниев

Новиков все още не е коментирал раздялата си с Фарниев, но по всяка вероятност това ще се случи в следващите дни. Двамата спазиха традицията си след последния успех на родния национал, като треньорът "тръшна" бореца на земята след финала на Световното първенство в Астана. Това се случи и след триумфа му на Олимпийските игри в Париж. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Борец на ЦСКА за скандала със Станка Златева: "Нямахме мотивация, всички губим от такива конфликти"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
борба Семен Новиков Сослан Фарниев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес