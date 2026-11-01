Огромна промяна за олимпийския и световен шампион на България в борбата

Огромна изненада в лагера на олимпийския и световен шампион по борба Семен Новиков. Преди дни борецът на ЦСКА завоюва световната титла в категория до 87 килограма при класиците. По този начин той сложи край на 13-годишното чакане на България за злато от планетарен шампионат. Преди две години пък Новиков бе една от големите звезди в страната, след като завоюва олимпийската титла на Игрите в Париж 2024. Плътно до него за тези успехи стоеше личният му треньор Сослан Фарниев.

Сослан Фарниев вече не е треньор на Семен Новиков

Сега стана ясно, че двамата приключва съвместната си работа. Фарниев излезе с публикация в социалните мрежи, в която обяви, че тригодишното споразумение помежду им е приключило. Двамата са решили да не продължават да работят в тандем, тъй като Фарниев разкри, че вече няма да бъде треньор на Новиков. Накрая той пожела успех на своя възпитаник: "3-годишният работен договор приключи!!! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим."

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Новиков все още не е коментирал раздялата си с Фарниев, но по всяка вероятност това ще се случи в следващите дни. Двамата спазиха традицията си след последния успех на родния национал, като треньорът "тръшна" бореца на земята след финала на Световното първенство в Астана. Това се случи и след триумфа му на Олимпийските игри в Париж.

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