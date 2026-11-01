Телескопът на НАСА, който изучава най-мощните експлозии във Вселената, пада на Земята

Старият телескоп Swift на НАСА, който изследва най-мощните експлозии във Вселената, скоро ще влезе отново в земната атмосфера. Изданието AR пише за това.

Каква ще е съдбата на телескопа на НАСА

Очаква се по-голямата част от телескопа с тегло един и половина тона да изгори в атмосферата, но някои части, изработени от волфрам, който е по-плътен от оловото, както и отделни части от огледалата, може да оцелеят при повторно влизане в слънчевия апарат.

Най-вероятно отломките, които не изгорят, ще паднат в океана. В същото време в зоната на възможно падане попадат районите на Африка, Австралия, Индия, Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка.

НАСА съобщи, че научните наблюдения на телескопа Swift са прекратени на 20 октомври и оттогава той продължава да се спуска.

Космическата обсерватория е станала жертва на висока слънчева активност, което прави все по-трудно за космическите апарати в ниска околоземна орбита да поддържат височината си. Swift започна да губи височина миналата година, затова НАСА реши да спаси телескопа със специално превозно средство, разработено от Katalyst Space Technologies. Телескопът обаче се сблъска с технически проблеми и спасителна мисия това лято се провали. В резултат на това самият спасителен апарат падна в земната атмосфера в края на септември.

Телескопът е изстрелян през 2004 г. и е трябвало да работи само 2 години, но е работил 22 години. Обсерваторията е изучавала основно гама-лъчеви изблици, най-мощните експлозии във Вселената. По време на работата си космическият телескоп е регистрирал повече от 2000 гама-лъчеви изблици.

Припомняме, че легендарният телескоп Хъбъл може да приключи мисията си, като падне на Земята. Проучване показва вероятното време на падане и потенциалните опасности от отломки.

Космическият телескоп Хъбъл , който помага на астрономите да изследват Вселената в продължение на близо 35 години, бавно губи орбитата си и може да се потопи в земната атмосфера в бъдеще. Ново проучване показва, че рискът за хората е по-висок, отколкото се смяташе досега.

Хъбъл работи в ниска орбита, движейки се със скорост над 28 000 км/ч и е направил над 1,3 милиона научни наблюдения от изстрелването си през 1990 г. Благодарение на неговите данни учените успяха да прецизират възрастта на Вселената до 13,8 милиарда години и да открият ускорението на космическото разширяване.

Въпреки това, телескопът пада все по-ниско всяка година поради съпротивлението на горните слоеве на атмосферата. Преди това астронавтите са го издигали в по-висока орбита със совалки по време на обслужващи мисии, но след края на програмата това стана невъзможно.

Според нови оценки, орбитата на Хъбъл ще продължи да намалява, докато космическият апарат не влезе отново в атмосферата. Прогнозите варират: оптимистичният сценарий е да остане в орбита до 2040 г., песимистичният сценарий е да се спусне още през 2029 г. Най-вероятното завръщане се очаква през 2033 г.

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