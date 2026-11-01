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Седмична прогноза за времето за 2-8 ноември 2026 г.

01 ноември 2026, 17:30 часа 1005 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Седмична прогноза за времето за 2-8 ноември 2026 г.

В понеделник през деня валежите в Южна България временно ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието малко по-високи, максималните между 9° и 14°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18°, в София около 9°-10°. Във вторник валежите отново ще се активизират, на много места в страната ще са значителни по количество. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-североизток, прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите

Температурите ще са почти без денонощен ход, от 7°-8° в Западна България до 15°-16° в югоизточните райони. В сряда в Източна България валежите ще продължат, ще са временно интензивни и значителни по количество, а в Западна постепенно ще спрат. Северният вятър по Черноморието ще се усили още, ще е силен и бурен. Температурите ще се понижат слабо. В четвъртък и в източните райони валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Предимно облачно ще се задържи над Западна България, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 7° и 12°. През следващите дни ще преобладава слънчево време. Вятърът в много райони временно ще стихва и преди обяд в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и в събота и неделя в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, а дневните ще останат без съществена промяна.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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