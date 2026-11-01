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Борец на ЦСКА за скандала със Станка Златева: "Нямахме мотивация, всички губим от такива конфликти"

01 ноември 2026, 15:29 часа 1131 прочитания 0 коментара

България завърши тазгодишното Световно първенство по борба в Астана, Казахстан, с общо три медала. Семен Новиков донесе титла на страната ни в категория до 87 килограма при класиците, Биляна Дудова се окичи с бронз при дамите до 62 кг, а Кирил Милов също завърши на третото място при 97-килограмовите. Макар че всички тези постижения бяга огромен успех на фона на бурята в родния спорт, един от медалистите остана разочарован от представянето си.

Милов не крие разочарованието си от бронзовия медал

Кирил Милов бе специален гост в предаването "Арена спорт" по БНТ и отново подчерта разочарованието си от третото място. Родния борец призна, че е отишъл в Астана с амбиции за златото, но една грешка го е лишила от възможността да се бори на финал: "Очаквах много повече. Бях отишъл за световната титла. Все още нямам такава, а световния шампион и вицешампиона успях да победя по пътя към европейското злато. Наистина вярвах, че мога да го постигна."

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Кирил Милов

Интересното е, че Милов бе един от борците, които можеха да пропуснат световния шампионат в Астана. Той и съотборниците в ЦСКА до последно бяха извън списъците за участие поради скандал с вече бившия председател на Българската федерация по борба Станка Златева. Тя въведе правило, с което забрани на състезатели, които не се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, да участват на международни състезания. Милов призна, че това е бил много труден момент за него и останалите, а несигурността около кариерите им е била едно от най-сериозните психологически изпитания. 

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"Преминахме през доста тежка година и половина. Когато отидеш на тренировка, трябва да дадеш максимума от себе си и да знаеш каква цел преследваш. А когато имаш цел, но не знаеш дали ще получиш шанс да участваш на състезанието, психически е много трудно. Имаше моменти, в които нямахме никаква мотивация. Дисциплината, която сме изградили чрез спорта, ни помогна да продължим", обясни той. "Не мога да кажа кой е спечелил от тази ситуация. Губим всички, със сигурност. Ние, спортистите, и цяла България губим, когато има такива конфликти. Не само в нашата федерация, а във всяка една."

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борба Кирил Милов Световно първенство по борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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