"Мухъл и празни трибуни": Първа лига втрещи играл в Бундеслигата

Защитникът на ЦСКА 1948 - Андре Хофман, разкри причината да смени германския футбол с родната лига. 33-годишният футболист се присъедини към вицешампионите тази есен след дълъг престой във Фортуна (Дюселдорф). Хофман има опит и в Първа Бундеслига.

Плюсовете на Първа лига

"Когато подписах тук, знаех, че ще трябва да направя някои жертви. Разбира се, понякога ми липсват препълнените стадиони, но по отношение на спортните постижения повечето клубове нямат от какво да се срамуват. Бих казал, че най-добрите клубове са наравно с най-добрите клубове във Втора Бундеслига по отношение на качеството. Чувствам се много добре обгрижен от спортна гледна точка", сподели германецът в интервю за transfermarkt.de.

Големият минус

Бранителят, който играе и като дефанзивен полузащитник, разказва, че често в България играе през неколкостотин зрители. Нещо, с което определено не е свикнал в родината си. Футболистът споделя плановете си за бъдещето. Договорът му с ЦСКА 1948 е до 2028 година.

"Преместих се в България с амбицията да печеля титли. Моят отбор със сигурност има потенциал да го направи. Ще видим какво ще ни донесе бъдещето. Наистина искам да опозная друга страна. Освен това, във футбола никога не знаеш къде ще те отведе животът. Вече се подготвям за живота след игралната си кариера и едновременно с това уча", казва той.

Студени душове и мухъл

Андре Хофман разказва и за друга негативна страна на българския футбол, която обаче не е свързана с клубния му тим, а с неговите съперници. Германецът споделя за двубой за Купата на България, в който "червените" са били гости, а условията на домакините са били покъртителни. Вероятно става дума за стадиона на Нефтохимик, с който ЦСКА 1948 игра в Бургас във втория по сила клубен турнир у нас по-рано.

"В известен смисъл е малко приключение. Има няколко клуба, които играят на много стари стадиони, за които съм сигурен, че не биха получили лиценз в Германия. Моят акцент беше мач за Купата с терен, който не беше окосен и ми напомняше за морава на обществен плувен басейн. Добавете към това студени душове и мухъл по стените. Определено на моменти имаше усещане за истинска аматьорска лига", казва той с усмивка пред изданието.