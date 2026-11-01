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ВИДЕО по държавната телевизия: Китайска балистична ракета унищожава макет на американски самолетоносач

01 ноември 2026, 16:15 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот: CCTV
ВИДЕО по държавната телевизия: Китайска балистична ракета унищожава макет на американски самолетоносач

Китайската държавна телевизия CCTV публикува кадри, на които изглежда се вижда как балистична ракета поразява макет в реален мащаб на американски самолетоносач на пустинен полигон в Синдзян. Ракетата е от типа DF-26B – противокорабната версия на ракетата "Донгфенг-26" на Ракетните сили на Народната освободителна армия. 

Мобилната ракета DF-26 може да носи ядрени или конвенционални бойни глави, има обявен обсег от 3 000–5 000+ км и често се нарича "убиец на самолетоносачи".

Или се състезаваме, или си сътрудничим

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В тази връзка в социалните мрежи беше припомнено видео на съветника по национална сигурност на президента Джо Байдън (държавен глава на САЩ в периода 2021-2025) Джейк Съливан, дадено през 2025 г. В него Съливан споделя следното: "Когато поехме управлението, Китай на практика се опита да ни каже: "Трябва да изберете. Или ще се състезаваме, или ще си сътрудничим, и ако изберете състезанието, тогава няма да има сътрудничество." А ние отговорихме: "Съжалявам, но не става така. Трябва да можете да правите и двете едновременно.".

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Ракета Китай САЩ самолетоносач
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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