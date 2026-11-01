ВИДЕО по държавната телевизия: Китайска балистична ракета унищожава макет на американски самолетоносач

Китайската държавна телевизия CCTV публикува кадри, на които изглежда се вижда как балистична ракета поразява макет в реален мащаб на американски самолетоносач на пустинен полигон в Синдзян. Ракетата е от типа DF-26B – противокорабната версия на ракетата "Донгфенг-26" на Ракетните сили на Народната освободителна армия.
WATCH: Chinese state broadcaster CCTV has released footage that appears to show a ballistic missile hitting a full-scale mock-up of a U.S. aircraft carrier at a desert test range in Xinjiang. The missile was a DF-26B, the anti-ship variant of the PLA Rocket Force’s Dongfeng-26. The road-mobile DF-26 can carry nuclear or conventional warheads, has a reported range of 3,000–5,000+ km, and is often called the “carrier killer.” https://t.co/LeT0evq0IN— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026
Мобилната ракета DF-26 може да носи ядрени или конвенционални бойни глави, има обявен обсег от 3 000–5 000+ км и често се нарича "убиец на самолетоносачи".
Или се състезаваме, или си сътрудничим
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В тази връзка в социалните мрежи беше припомнено видео на съветника по национална сигурност на президента Джо Байдън (държавен глава на САЩ в периода 2021-2025) Джейк Съливан, дадено през 2025 г. В него Съливан споделя следното: "Когато поехме управлението, Китай на практика се опита да ни каже: "Трябва да изберете. Или ще се състезаваме, или ще си сътрудничим, и ако изберете състезанието, тогава няма да има сътрудничество." А ние отговорихме: "Съжалявам, но не става така. Трябва да можете да правите и двете едновременно.".
Jake Sullivan: When we came in, China basically tried to tell us: "You have to choose. We're either going to compete or we're going to cooperate, and if you choose to compete, then there'll be no cooperation." And we said, "I'm sorry, but it doesn't work like that. You have to be able to do both at once."— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026
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