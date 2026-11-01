Само един треньор във Висшата лига може да се справи с кризата в Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е подложен на огромен натиск на "Олд Трафорд" след катастрофална серия от девет мача без победа. Докато спекулациите относно бъдещето му се засилват, бившият английски национал и настоящ анализатор за "Sky Sports" Джейми Реднап посочи единствените двама треньори, способни да спасят изпадналия в затруднение клуб. Въпреки последната загуба на Юнайтед с 0:2 от Челси, Карик все още не е уволнен и получава време.

Реднап посочи подходящ треньор за Манчестър Юнайтед

През седмицата се появиха новини, че негативен резултат срещу Челси може да струва поста на Карик. Засега той запазва работата си на "Олд Трафорд", но липсата на подобрение на терена само засилва спекулациите относно потенциални заместници. Бившият полузащитник на Ливърпул Реднап смята, че клубът трябва да стесни кръга на кандидатите, ако реши да смени мениджъра. В интервю за "Sky Sports" той настоя, че има много малко истински варианти, които ще могат да се справят с тази отговорна длъжност.

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С поста се свързват известни треньори като Антонио Конте, Фабиан Хюрцелер и Юлиан Нагелсман. Реднап обаче смята, че последните развития в кариерата на Нагелсман го правят по-малко привлекателен вариант. Реднап счита старши треньора на Астън Вила Умай Емери за абсолютно най-добрия избор. Той признава обаче, че испанецът вече има пълен контрол над успешен проект на "Вила Парк" и едва ли ще иска да напусне.

"Слушайте, Майкъл Карик все още е на поста си, така че е несправедливо да се говори за това", обясни Реднап. "Но ако нещата стоят така, ако ситуацията не се подобри, неизбежно е той да загуби работата си. Наистина само Унай Емери или Еди Хау ще могат да се справят на негово място. Всеки мениджър има его. Всеки ще вярва, че може да обърне нещата в Манчестър Юнайтед, ще вярва в това искрено. С неговите способности Емери вероятно би бил единственият, на когото бих се доверил, че може да го направи"

Натискът върху Карик е огромен, тъй като от него се очаква незабавен отговор на продължаващата криза. Юнайтед ще се опита с всички сили да спре тази негативна тенденция, когато се завърне в европейските турнири. Във вторник, 3 ноември, тимът приема Рома в Шампионска лига. След това отборът на Карик ще насочи вниманието си отново към Висшата лига. Ироничното е, че точно след една седмица на "Олд Трафорд" ще гостува Астън Вила на Емери.

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