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Карлос Алкарас грабна първа титла на турнир, на който участва с "уайлд кард"

01 ноември 2026, 17:07 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Карлос Алкарас грабна първа титла на турнир, на който участва с "уайлд кард"

Испанецът Карлос Алкарас спечели тенис турнира от сериите АТП 500 във Виена за първи път в кариерата си. Във финала поставеният под номер 2 в схемата Алкарас се наложи в два сета с 6:1, 6:4 над австралиеца Алекс де Минор. Срещата продължи час и 29 минути, които бяха достатъчни за доскорошния лидер в света да завоюва четвъртата си титла през сезона и 28-ма в кариерата.

Триумф за Алкарас във Виена

23-годишният Алкарас нямаше намерение да участва на турнира в австрийската столица, но получи "уайлд кард" от организаторите в последния момент. По пътя си към финала той преодоля Карен Хачанов, Николоз Басилашвили, Томи Пол и Даниил Медведев. Испанецът влезе отлично в мача за титлата срещу Де Минор и бързо успя да спечели първите четири гейма. Той затвори откриващия сет с третия си пробив в него, което му даде и предимството да сервира първи във втория сет.

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Карлос Алкарас

В него Де Минор показа по-равностойно представяне, въпреки че в три отделни гейма трябваше да спасява по една точка за пробив. Четвъртия път, който това се случи, австралиецът не успя да се защити и с това предаде сета и мача в полза на съперника си. За Алкарас това е първа титла във Виена, а в срещите си с Де Минор той вече има седем победи в седем мача.

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ATP Виена Алекс де Минор Карлос Алкарас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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