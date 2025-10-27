Борисов да каже за кръговете и кръгчетата: Мартин Димитров с притеснения

„Най-важният политически въпрос е изявлението на лидера на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов, който говореше за концесии на министерства, за кръгове и кръгчета. Бойко Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите“. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред bTV за трусовете в управляващата коалиция.

Мерките в бюджета са като НЛО

Димитров е притеснен за Бюджет 2026 и близо 500 млн. лв. заем всяка седмица. „Вече е ненормално и опасно, защото виждаме какво става в Румъния с инфлация и вдигане на данъците. Това правителството води България по много опасен път“, предупреди народният представител. Той добави, че еврозоната е изключително добра за България.

Мартин Димитров изтъкна, че никой не е виждал нито една мярка за овладяване на дефицита. „Това е нещо като НЛО, никой не е виждал мерки от страна на управляващите“, посочи депутатът.

Според него правителството може да мечтае само от 2% дефицит в бюджета. Никой не е виновен на правителството, че взимат заем и че харчат държави пари през Българската банка за развитие (ББР) и Българския енергиен холдинг (БЕХ), допълни Димитров.

Той смята, че нито една мярка на управляващите за намаляване на разходите.

Наложените санкции от САЩ на "Лукойл"

Димитров заяви, че трябва да има осигуряване на горива за края на март и началото на зимата през следващата година. „Трябва много сериозна проверка, че има налични горива до края на сегашната година. Представителят на държавата в „Лукойл“ трябва да напише доклад и заедно с него, министрите на икономиката, енергетиката и финансите трябва да представят план за действие още през настоящата седмица“, призова депутатът от ПП-ДБ.