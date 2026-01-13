Борисов поправи думите си за протестите: Няма кой да плати 100 000 души (ВИДЕО)

"Вчера избухнаха, може би издразнени от това, че им бяха напомнили комунистическото минало и все едно Борисов казал, че проетстите са платени. Няма кой да плати 100 000 души, но се хванаха за думата и се възбудиха достатъчно", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора. Припомняме, че той вчера заговори, че контрабандни кръгове са финансирали антиправителствените демонстрации в края на миналата година, с което си навлече гнева на опозицията в лицето на ПП-ДБ, а днес уточни, че е говорил за платените провокатори, за каквито са твърдели и от опозицията.

"Казах, че протестите са платени, разбира се не уточних, това е моя грешка. Аз много пъти се изказвах за автентичността на тези хора и на тези, които излязоха и не харесваха част от нашето управление, на тази коалиция, в която бяхме, срещу нас, срещу други. Много пъти съм казал, дори че ми свършиха и златна работа", добави Борисов.

Той посочи обаче, че навремето в Симеоново са учили, че за да направиш компромат срещу някого, трябва да ползваш добре, подредени истини, за да може като се добавят лъжите, да изглежда автентично.ОЩЕ: Бойко Борисов: Контрабандисти финансираха декемврийските протести (ВИДЕО)

Борисов е против оставка на Терзиев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е против оставка на кмета на София Васил Терзиев, за каквато заговори лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Мои колеги от други партии искат оставката на Терзиев. Считам, че той трябва да стои до край, за да се вижда всеки ден от софиянци какво значи да управляват ПП и ДБ. Искат същия боклучарник да направят във всички градове", каза Борисов.

Той посочи, че не му се мисли какво са щели да правят с Фандъкова, ако тази криза е била при нея и обърна внимание, че Вили Лилков иска обявяване на бедствено положение в столицата.

От своя страна кметът на Стара Загора Живко Тодоров добави, че "тези, които борят мафията, са сключили договори за извозване на отпадъците на цена за над 200 лв на тон.

"Ние, които не борим мафията сме на 109 лв. на тон. Горивата са едни и същи, камионите са едни и същи, минималната работна заплата е същата", добави още Тодоров по повод кризата с боклука. ОЩЕ: Пеевски поиска оставката на Терзиев заради боклука