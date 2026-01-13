Войната в Украйна:

Трифонов за Македония: Щом "БУГАРИ МРЕТЕ", ще гледате ЕС през крив макарон

13 януари 2026, 09:52 часа 383 прочитания 0 коментара
Трифонов за Македония: Щом "БУГАРИ МРЕТЕ", ще гледате ЕС през крив макарон

Заради антибългарската си реторика и последната атака срещу българското посолство в Скопие Македония ще гледа ЕС "през крив макарон". Това написа на своята Фейсбук страница лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", коментира Трофонов.

Омразата към България

Още: Антибългаризмът е превърнат в държавна политика: Скопие подстрекава с агресия към всичко българско

Той обясни, че преди много години е бил в Скопие и никога няма да забрави как е бил стъписан, когато видял пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: "БУГАРИ МРЕТЕ".

"Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. "БУГАРИ МРЕТЕ" си стои и македонците не щат да го изтрият", споделя той. И допълва, че щом Македония упорства, България също ще втвърди тона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: "На сила хубост не става". Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате", категоричен е Трифонов.

Той допълва, че през това време аз продължава "с огромен кеф" да пее "български народни песни от Пиринския край".

Още: Изолиран случай, щетите не са огромни: Муцунски за вандализма срещу посолството ни в Скопие

Инцидентът с българското посолство

На 11 януари неизвестно лице извърши нападение над българското посолство в Скопие.

Източник: Screenshot

На кадри се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож).

"Безнаказаният говор на омраза има последствия! Безнаказаните нападения срещу български сдружения имат последствия! Днес беше извършено посегателство срещу посолството на 🇧🇬 в Скопие. Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите. Сезирани са компетентните институции на приемащата държава", написаха от посолството ни в социалните мрежи.

Още: Няма неудобство: Посланикът ни в Скопие след поредното нападение срещу България

Северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че нападението срещу българското посолство в Скопие е изолиран случай, на който институциите са реагирали своевременно и професионално.

"Ще осъдим всяко деяние в подобна форма. Според първоначалната информация става въпрос за изолиран инцидент, причинени са материални щети, които не са в огромен мащаб. Независимо от това, осъждаме инцидента с пълна сила", каза Муцунски.

"Министерството на вътрешните работи дава максимума си за разследването. Трябва да поискате информация оттам. Институционално има бърза и ефикасна реакция", допълни той.

"Продължаващият наратив в обществото в Северна Македония е антибългарски. Това разширява кръга от потенциалните извършители, а другото е липсата на наказание", каза в коментар посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков.

Според него тази безнаказаност, с която се посрещат всякакви нападения срещу лица и институции, свързани с българската общност, предотвратява възможността гражданите на Република Северна Македония да се чувстват неудобно, ако им хрумне да нападат нещо българско т.е. няма никаква превенция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Македония Скопие Слави Трифонов Република Северна Македония
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес