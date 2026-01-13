Трифонов за Македония: Щом "БУГАРИ МРЕТЕ", ще гледате ЕС през крив макарон

Заради антибългарската си реторика и последната атака срещу българското посолство в Скопие Македония ще гледа ЕС "през крив макарон". Това написа на своята Фейсбук страница лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", коментира Трофонов.

Омразата към България

Той обясни, че преди много години е бил в Скопие и никога няма да забрави как е бил стъписан, когато видял пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: "БУГАРИ МРЕТЕ".

"Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. "БУГАРИ МРЕТЕ" си стои и македонците не щат да го изтрият", споделя той. И допълва, че щом Македония упорства, България също ще втвърди тона.

"Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: "На сила хубост не става". Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате", категоричен е Трифонов.

Той допълва, че през това време аз продължава "с огромен кеф" да пее "български народни песни от Пиринския край".

Инцидентът с българското посолство

На 11 януари неизвестно лице извърши нападение над българското посолство в Скопие.

На кадри се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож).

"Безнаказаният говор на омраза има последствия! Безнаказаните нападения срещу български сдружения имат последствия! Днес беше извършено посегателство срещу посолството на 🇧🇬 в Скопие. Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите. Сезирани са компетентните институции на приемащата държава", написаха от посолството ни в социалните мрежи.

Северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че нападението срещу българското посолство в Скопие е изолиран случай, на който институциите са реагирали своевременно и професионално.

"Ще осъдим всяко деяние в подобна форма. Според първоначалната информация става въпрос за изолиран инцидент, причинени са материални щети, които не са в огромен мащаб. Независимо от това, осъждаме инцидента с пълна сила", каза Муцунски.

"Министерството на вътрешните работи дава максимума си за разследването. Трябва да поискате информация оттам. Институционално има бърза и ефикасна реакция", допълни той.

"Продължаващият наратив в обществото в Северна Македония е антибългарски. Това разширява кръга от потенциалните извършители, а другото е липсата на наказание", каза в коментар посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков.

Според него тази безнаказаност, с която се посрещат всякакви нападения срещу лица и институции, свързани с българската общност, предотвратява възможността гражданите на Република Северна Македония да се чувстват неудобно, ако им хрумне да нападат нещо българско т.е. няма никаква превенция.