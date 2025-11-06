"Борисов сам се пенсионира": Мирчев отговори на Пеевски за "Магнитски" и съюз срещу ГЕРБ (ВИДЕО)

"Христо Иванов не е присъствал на такава среща и не е участвал в такъв разговор. Така отговори лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с твърденията на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че по време на сглобката от ПП-ДБ са искали от него да пенсионира Борисов, за да му помогнат чрез Джим О`Брайън и Алекс Сорос да му паднат санкциите по "Магнитски".

Според Мирчев Борисов сам се е пенсионирал.

Той опроверга и твърденията, че оттеглянето на Христо Иванов от "Да, България" е свързано с конституционната реформа.

"Оттеглянето на Христо Иванов стана преди Конституционният съд да опраска конституционната реформа. Оттеглянето на Христо Иванов от председателския пост дойде след като загубихме на изборите половината от нашите избиратели. Така правят европейските политици", посочи още Мирчев.

Плановете за конституционна реформа и "Магнитски"

Другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов каза, че конституционната реформа е показала, че работи. "Започнаха да се случват неща, които много изнервиха Пеевски и Борисов и затова през техните хора - те отмениха конституционните промени", смята Божанов.

Той обясни и как това е било свързано с "Магнитски". "Борисов и Пеевски си мислеха, че ако подкрерпят нещо, което смятат за имитация на реформа, ще стоят добре пред европейските партньори, Пеевски се е надявал да падне "Магнитски", добави още Божанов.

Първото министерство на концесия

От "Да, България" обясниха, че първото министерство на концесия е Министерство на финансите.

"орисов каза, че бюджетът е коалиционен, след него обаче излязоха Йордан Цонев и Пеевски и яснпо заявиха, че това е техният бюджет. Това не е бюджетът на ГЕРБ, това е бюджетът на ДПС, на Цонев и Пеевски.

Вече е ясно поне едно нещо. Първото министерство, което е дадено на концесия, по серията на министерство на концесията - това е Министерство на финансите, дадено на ДПС. ОЩЕ: Пенсия на Борисов срещу падане на санкциите: Пеевски разказа какво са му предлагали ПП-ДБ в сглобката