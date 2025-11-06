Пенсия на Борисов срещу падане на санкциите: Пеевски разказа какво са му предлагали ПП-ДБ в сглобката

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски разказа пред медиите как ПП-ДБ са му предлагали чрез своите контакти с Джим О`Брайън и Алекс Сорос да свалят санкциите му по "Магнитски", но са поискали от него да пенсионират Бойко Борисов, за да може да му вземат електората и да станат големи. "Изгоних ги всички, охидох веднага при Борисов и му казах: "Хубави приятели имаш", разказа Пеевски.

Той добави, че самият Асен Василев пред него и Борисов се е обадил на шефа на НАП Румен Спецов, за да приключи всички ревизии срещу Пеевски.

"Явно тези хора се упражнавят в лъжи всеки ден. Всичките, когато бяхме в сглобката се надпреварваха да идват да помагат за тези санкции. От никой не съм искал нищо", посочи Пеевски.

"Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, когато приключи американската, ще приключи и английската", каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента. ОЩЕ: "Не ми пука": Борисов каза, че ще е с Пеевски, докато има стабилно мнозинство (ВИДЕО)

Бавят се магазините за хората

Според него има забавяне на магазините за хората. "Питайте земеделският министър кога отварят магазинсите. За мен има забавяне, очаквам това да се случи", посочи Пеевски.

Той коментира и предложението за комисия за разследване на влиянието му в държавата. "Влияние върху институциите - ние всеки ден оказваме влияние - навсякъде за хората. Всичко е регламентирано и ще оказваме влияние върху цялата държава в полза на хората", посочи още той.

Бюджет 2026 г.

Пеевски обяви, че подкрепя параметрите на бюджета, защото всичко, което са поискали за хората - го има. "Аз казах, че това правителство ще го подкрепям, заради хората. Всичко е вътре и се случва", каза още Пеевски.

Отсвоя страна Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" коментира данък дивидент и отбеляза, че Ивайло Мирчев и Асен Василев не са били родени, когато данъците са станали 10%.

По думите му 17 години България има най-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци и най-ниската осигурителна, а ръста от 2% на осигурителната тежест се прави, защото пенсионната система е тежко дебалансирана.

"Ние не искаме да свиваме разходите за заплати за хората, не искаме да свиваме разходите за общините. Няма значение какво мисляхт икономисти като г-н Дянков, те са от една школа, която смята да свием разходите. Но ние не искаме да ги свиваме и няма да ги свиваме",посочи Цонев. ОЩЕ: Бюджет 2026 е кардинален и няма въздух: Синдикати vs работодатели за парите на държавата