"Кой ти е казал, че аз искам да правя с теб?": Борисов отхвърли коалиция с Радев и Пеевски след вота (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва финала на представянето на програмата "България 2030", за да очертае едновременно управленска линия и политически фронтове. В разпокъсана, но наситена с послания реч той даде заявка разграничение от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и остра атака към опонентите си.

"Сега нищо не ме задължава да правя компромиси с партията и нашата програма", заяви Борисов и подчерта, че ГЕРБ няма да отстъпва от заложеното: "Затова показваме какво може да очаквате от нас. От него няма да мърдаме". В изказването си Борисов противопостави подхода на ГЕРБ на този на останалите партии, като ги обвини, че "си играят със страховете на хората". По думите му именно затова формацията му представя конкретна програма, а не кампанийни внушения.

Той направи и равносметка на последното управление, като открои ключови решения: "Имахме отворен прозорец за България и влязохме в еврозоната и Шенген, спасихме плана за възстановяване и излязохме от 27-годишен мониторингов механизъм".

В типичен за него стил Борисов подчерта ролята на партията си: "Екипът, който 20 години градим, е направил темелите на всичко добро в България през последните години, всичко".

Разграничение от Пеевски

Един от най-ясните политически акценти беше категоричното отхвърляне на бъдеща коалиция с Пеевски.

"Няма шанс да имаме коалиция с Пеевски. Заради това съборихме правителството", заяви Борисов и настоя темата да бъде затворена: "Как може да ни слагат името заедно? Логика няма". Той дори постави въпроса кой създава подобни внушения, като отправи задочен въпрос към Румен Радев, с който също се зарече да не се коалира след вота.

Атаки към Радев и Василев

Голяма част от речта премина в критики към Радев и Асен Василев. Борисов реагира остро на твърдения, че е "страхливец" и няма да се яви на дебат с Василев: "Един като мен, който 5 г. е влизал във всеки пожар пръв, да кажеш, че го е страх, вече е прекалено".

Той обвини опонентите си и за икономическата политика: "Разточителните бюджети ги направиха Данчо Цонев и Асен Василев". Бившият президент също беше въвлечен в критиката, като Борисов заяви, че той стои зад редица политически процеси и назначения, включително служебните правителства.

В изказването си Борисов очерта и по-широка картина на предстоящия вот. Според него основният сблъсък не е по политики, а по контрол върху институциите. "Битката в тия избори пак е само за това", заяви той и обвини опонентите си, че предлагат "нереални програми". Той прогнозира много трудни избори, но подчерта, че ГЕРБ ще трябва да поеме водеща роля след вота.