Борисов за Сарафов: Ще предприемем мерки

Ще предприемем мерки. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос дали до кога ще търпи Борислав Сарафов да е главен прокурор в противоречие на закона и защо не предпирема мерки. На въпрос колко месеца вече, Борисов отговори: "Колкото трябва". Припомняме, че в началото на октомври Борисов заяви, че мисли Сарафов за законен главен прокурор. Въпросът възникна в контекста на отказа на Върховния касационен съд официално да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България.

Заплатите и бонусите в държавата

Борисов бе попитан защо има по-високи заплати в МВР и отбраната, а парите на младите лекари са под въпрос.

"Не са под въпрос. 1 млрд. лв. има повече за лекарите в България, включително за младите лекари. Светът е такъв, че сектор "Сигурност", сектор "Отбрана" и най-основният приоритет на ГЕРБ образованието - ние сме ги защитили. Може би за някои сектори е по-малко увеличението, но един бюджет не може да покрие всичко", каза Борисов.

Той увери, че увеличението на заплатите на лекарите ще бъде трайно, защото правителството ще изкара цял мандат.

За бонусите, Борисов каза, че единственият, който е ограничавал бонусите, е бил самият той като премиер. "Практиката показва, че през тези 4 години всички са плащали по същия начин", добави Борисов. ОЩЕ: Бюджет 2026 е на Пеевски: Богдан Богданов вижда предпремиера с главно "Д"

Поскъпването на зоните за паркиране в София

Борисов бе попитан и за поскъпването на зоните за паркиране в София.

"Отдавна съм се отказал да коментирам кмета на София", посочи Борисов. Той обясни и защо от ГЕРБ са го подкрепили в решението му, като посочи, че кметът щял да си търси оправдание защо не му е минало решението.

"Ето сега като го подкрехихме - чухте ли да каже: благодаря на ГЕРБ, че покрепиха мое решение. Когато избираме някого, след това си носим пасивите", посочи Борисов.

Той заяви, че е наредил на ГЕРБ да го подкрепят във всичките му глупости.

"Тези софийски граждани избраха този кмет", посочи Борисов. На въпрос нали и ГЕРБ са го подкрепили, той заяви че тогава иска да му пишат София на ГЕРБ. ОЩЕ: Идваш към София? Приготви си 20 евро за паркиране