Идваш към София? Приготви си 20 евро за паркиране

Зелената зона за паркиране в София щяла да обхване и Студентски град. Не, не е виц. Това е поредната идея на столичните общинари, според които и синята, и зелената зона трябва максимално да се разширят. И да се таксуват двойно по-скъпо. Идеята вече е претворена в действия.

А Бусманци? Защо игнорираме тази топ локация? Шегичка. Макар че знае ли човек - ние и за Студентски град доскоро се шегувахме, пък се сбъдна. Затова мъдрите хора казват - внимавай с какво се шегуваш. Пък и общинарите са доказали, че нямат нито чувство за хумор, нито фантазия - просто ни смъкват по десет кожи, па белким се пръждосаме от главите им, където ни видят очите - села и паланки в България бол. Още: Окончателно: Двойно по-скъпи и разширени зони за паркиране в София (КАРТА)

София да не е Рим?

Ние това го разбираме. Тази община трябва да се издържа, респективно - да взима пари. От нас, от кого другиго. Но! Има едно "но": Малко прекаляват. Нито София е Рим, нито ние сме толкова платежоспособни.

Помислете си само - 2 евро на час за зоните в синьо и 1 евро - за зелените. Наред с това времетраенето им се удължава до 21 часа. Ходиш-къде ходиш, в 21 вече можеш да паркираш безплатно. Въпросът е къде паркираш в останалото време.

Частните паркинги и сега вземат по толкова, без значение на територията на коя зона се намират. Плащаш си 4 евро, но гарантирано паркираш - ако не на единия, то на другия. Столичният център е пълен с такива и браво на стопаните им - със сигурност доходността е по-висока, макар и по-бавна от тази при построена кооперация и продадени неколцина апартаменти. Още: Губим милиони на година от SMS паркирането: "Спаси София" алармира

Жълта книжка за Банкя - тия се бъзикат

А идеята им Банкя да е жълта зона направо кърти. За там няма по-подходящ цвят според нас. Макар че Бойко Борисов, примерно, едва ли ще е много съгласен.

Абе, Терзиев да не би да прави някакви намеци? Е, не се спряха тези. Първо Радев пускаше дрон, сега Терзиев му вади жълта книжка. Неможачи! Вместо да дойдат по мъжки да се разберем, оцветяват Банкя в жълто. Какво се заяждат? Като стана дума - те както са тръгнали, скоро и Симитли ще боядисат. Но това е друга тема.

С последното решение на столичните общинари човек е изправен пред сложно решение. Ако по някаква причина, дори да живееш в Симеоново, ти се налага да стои колата ти в София цял ден, какво правиш? Най-логичното е частен паркинг - не ги рекламирам, просто другите варианти са несигурни, да не кажем илюзорни.

Защото само три часа можеш да стоиш в синя зона и четири - в зелена. Седем са общо. Е, ако си имаш работа за осем часа, какво правиш? Още: БСП против София да се превърне в "голям платен паркинг"

Лошо, Седларов, лошо

Тъпо, общинари, тъпо. Но вие толкова си можете. Часовете по събиране и изваждане в училище сте ги свели до часове по взимане.

Но ние като данъкоплатци, които ви плащат, за да измисляте щуротии и да ги експериментирате върху главите ни, можем безплатно да ви дадем една супер идея.

Няма да ви хареса, защото от нея няма какво да лапате.

Още някъде на Богров да се сложи един прост червен знак с бяла черта по средата. И като се забрани влизането, проблемът с паркирането ще се реши от само себе си.

"Излязъл си от София - не се връщай".

"Ооо, стига да можех...".

Автор: Стефан Стефанов