България и скандален американски лобист: Нямаме договор, но САЩ ни казват да търсим правна помощ

26 септември 2025, 13:50 часа 312 прочитания 0 коментара
Наемало ли е външното ни министерство (МВнР) скандален американски лобист? От МВнР дават отговор на въпрос на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, в който отричат с въпросния лобист Джеймс Фринзи да е сключван договор под каквато и да е форма за лобистки дейности или представителни услуги на територията на Съединените щати.

Още: Лобисти от САЩ ще спасяват обвинения в аферата "къщи за тъщи" от закона Магнитски

В отговора на МВнР обаче има доста интересен момент. Според казаното от министерството, държавата ни пратила нота и до Държавния департамент на САЩ, с която се иска да бъде заличена евентуална регистрация на такъв договор в публичния регистър по американския закон за чуждестранните агенти (FARA), защото МВнР не е оторизирало регистрация. Вместо да кажат, че няма проблем и всичко в регистъра към FARA що се отнася до България и Фринзи е чисто, американците отговарят – отправете молба за правна помощ. МВнР предприе необходимите стъпки пред компетентните български власти – уверение в отговора до Атанасов.

Кой е Фринзи?

Разследващият сайт Bird.bg препубликува на официалната си страница във Facebook материал за Фринзи още в началото на лятото на 2025 година, като обяви, че има документ в регистъра по FARA, според който Фринзи представлява България от 18.06.25.

В буквално километричния материал на Texas Observer се разказва за Фринзи и как най-големите му професионални успехи са свързани с телекомуникационния бизнес. Основен акцент – връзка с Косово и внедряване на 5G технология там, с участието на сенатор Кен Пакстън, за чиято кампания да спечели поста Фринзи е дарил 85 000 долара. "Тексас има дългогодишна традиция политиците свободно да смесват обществената си служба с лични бизнес интереси", коментира американското издание, според което Фринзи опитал през Пакстън да продаде своя компания на чужда държава.

Най-важното обаче - срещу Финзи има дело, с което той е обвинен, че източил над 80 млн. долара от Goodman Networks. Собствениците на телекома са били негови клиенти, той става и директор в компанията след време. И още - FedEx води дело срещу Фринзи по RICO - закон в САЩ от 1970 година, който наказва участие в престъпна дейност като част от организирана престъпна група (корупция, рекет). Делото е за 67 млн. долара и е свързано с работата на Фринзи с Goodman Networks. FedEx твърди, че лобистът опитал да ги излъже за финансовото състояние на Goodman Networks и ги подвел относно дължими плащания.

Още: Защо ПП търси лобисти от САЩ. Къде е ключът?

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
