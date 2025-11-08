Денков получи важен пост в "Продължаваме промяната"

Съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" акад. Николай Денков получи важен пост в партията на Асен Василев. Това съобщиха от формацията във "Фейсбук". От публикацията стана ясно, че акад. Денков е бил избран за заместник-председател на партията. Предложението е дошло от лидера Асен Василев и е очаквано след промените в устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен.

Кой е Николай Денков?

Николай Денков e министър-председател на Република България в периода 6. юни 2023 г. до 9 април 2024 г.

Преди да оглави правителството на сглобката, акад. Денков е заемал поста министър на образованието и науката в кабинета "Петков", а по-рано – министър и зам.-министър на ведомството. Народен представител e в 48-ото и 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.

Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия в СУ "Св. Климент Охридски". Според ежегодната класация на Университета Станфорд акад. Денков е в първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята сфера.

Съавтор е на 12 патента. Ръководил е повече от 45 международни проекта. За научните си постижения е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор” на Министерството на образованието и науката и др. ОЩЕ: "Обещах ви - ще се борим докрай": Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната"