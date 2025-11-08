Войната в Украйна:

Денков получи важен пост в "Продължаваме промяната"

08 ноември 2025, 16:25 часа 510 прочитания 0 коментара
Денков получи важен пост в "Продължаваме промяната"

Съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" акад. Николай Денков получи важен пост в партията на Асен Василев. Това съобщиха от формацията във "Фейсбук". От публикацията стана ясно, че акад. Денков е бил избран за заместник-председател на партията. Предложението е дошло от лидера Асен Василев и е очаквано след промените в устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен.

 

 

Кой е Николай Денков?

Николай Денков e министър-председател на Република България в периода 6. юни 2023 г. до 9 април 2024 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди да оглави правителството на сглобката, акад. Денков е заемал поста министър на образованието и науката в кабинета "Петков", а по-рано – министър и зам.-министър на ведомството. Народен представител e в 48-ото и 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.

Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия в СУ "Св. Климент Охридски". Според ежегодната класация на Университета Станфорд акад. Денков е в първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята сфера.

Съавтор е на 12 патента. Ръководил е повече от 45 международни проекта. За научните си постижения е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор” на Министерството на образованието и науката и др. ОЩЕ: "Обещах ви - ще се борим докрай": Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Асен Василев Николай Денков Продължаваме промяната
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес