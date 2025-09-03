Войната в Украйна:

На Кирил Петков брадата му отива много - няколко жени от ГЕРБ припаднаха (ВИДЕО)

03 септември 2025, 09:55 часа 405 прочитания 0 коментара
На Кирил Петков брадата му отива много - няколко жени от ГЕРБ припаднаха (ВИДЕО)

Да честитим рождения ден на Денков. На Кирил Петков брадата му отива много. Няколко жени от ГЕРБ припаднаха като го видяха, защото е истинският Джон Траволта вече. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента по повод началото на новия политически сезон. Припомняме, че днес депутатите се върнаха на работа след ваканцията през август. 

Портних, Цонев и времето на отпуските

Той коментира и появята на Йордан Цонев и Иван Портних на съвместно събитие във Варна. "Това, че обикалят заедно си е тяхна работа. Лятото не съм гледал кой с кого обикаля. Ваканцуват сигурно заедно", добави още Борисов. ОЩЕ: "Негова работа": Борисов за Пеевски и подкрепата му за правителството (ВИДЕО)

Той попита и дали медиите не ги притеснява, че "Величие" протестира заедно с ПП-ДБ при положение, че Ивелин Михайлов иска да направи Варна руска губерния.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него в ГЕРБ има най-добрите кадри. Той коментира и случващото се в ГЕРБ - Пловдив.  "Егото на някои колеги е много голямо, както на кмета, така и на заместник-кмета. Вчера проведох един разговор с тях, понеже моето его е още по-голямо и те се съобразиха с него", каза още Борисов. ОЩЕ: Мистерия: След среща с Бойко Борисов зам.-кмет милионер оттегли оставката си

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Кирил Петков 51 Народно събрание
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес