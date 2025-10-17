Войната в Украйна:

Чистката в МВР заради Пазарджик: Даниел Митов оцеля, шефът на полицията подаде оставка след изборите

17 октомври 2025, 12:18 часа 283 прочитания 0 коментара
Чистката в МВР заради Пазарджик: Даниел Митов оцеля, шефът на полицията подаде оставка след изборите

Оставки и чистка в МВР след изборите за общински съвет в Пазарджик - директорът на областната дирекция старши комисар Даниел Бараков е подал оставка. Това стана ясно по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък, потвърди лидерът на мандатоносителя Бойко Борисов.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви той пред парламентарната група. От глас зад кадър се чу, че е назначена е проверка по случаите с поредицата от видеа и снимки в социалните мрежи, на които се виждат съмнения за поредица от изборни измами на вота от 12 октомври. Най-пословичен стана случая от ромската махала в село Огняново, където маркови автомобили обикаляха по улиците с пачки с пари в джобовете на единия шофьор. Припомнете си как МВР си затвори очите за сигналите: Багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

По-късно информацията потвърди и вътрешният министър Даниел Митов. Самият той бе сред спекулираните имена за раздяла с министерския си пост по повод обявеното от Борисов преформатиране на кабинета, което предизвика и трус в управляващото мнозинство.

Още: Под надслов "Боклук за боклука": От БОЕЦ обърнаха контейнери с отпадъци пред МВР (ВИДЕО)

Още: Бивш вътрешен министър: Дирекцията на МВР в Пазарджик проспа изборите

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
МВР Пазарджик Даниел Митов община Пазарджик
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес