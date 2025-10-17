Чистката в МВР заради Пазарджик: Даниел Митов оцеля, шефът на полицията подаде оставка след изборите

Оставки и чистка в МВР след изборите за общински съвет в Пазарджик - директорът на областната дирекция старши комисар Даниел Бараков е подал оставка. Това стана ясно по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък, потвърди лидерът на мандатоносителя Бойко Борисов.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви той пред парламентарната група. От глас зад кадър се чу, че е назначена е проверка по случаите с поредицата от видеа и снимки в социалните мрежи, на които се виждат съмнения за поредица от изборни измами на вота от 12 октомври. Най-пословичен стана случая от ромската махала в село Огняново, където маркови автомобили обикаляха по улиците с пачки с пари в джобовете на единия шофьор. Припомнете си как МВР си затвори очите за сигналите: Багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

По-късно информацията потвърди и вътрешният министър Даниел Митов. Самият той бе сред спекулираните имена за раздяла с министерския си пост по повод обявеното от Борисов преформатиране на кабинета, което предизвика и трус в управляващото мнозинство.

