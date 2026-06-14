Известен певец загина в жестока катастрофа с хеликоптери (ВИДЕО)

Певецът Оливър Трий, известен с хитовете си "Life Goes On" и "Miss You", загина на 32-годишна възраст след катастрофа с хеликоптер близо до Рио де Жанейро. Шестима души загинаха при инцидента, включително Трий, четирима пътници и двама пилоти, уточнява CNN.

Трий се сдоби със сериозна популярност през 2017 година, с първия си хит "When I'm Down". Многократно певецът се е шегувал с публиката, че се отказва - а беше предвидил и София като спирка в бъдещо световно турне, което започна на 30 май.

In Brazil, two helicopters have collided, leaving six people dead



One of the helicopters crashed into a parking area in Rio de Janeiro and triggered a fire — around 20 cars were burned in the blaze. pic.twitter.com/fnhhejbluF — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

Оливър Трий е роден на 29 юни 1993 г. в Санта Крус, Калифорния, САЩ. Вокалист, продуцент, режисьор и пърформанс артист, той съчетава поп, алтернативно звучене и визуална експресия в проект, който неспирно се трансформира. През последното десетилетие преминава през различни артистични фази, всяка от които добавя нов пласт към неговата идентичност – непредвидима, често иронична, но винаги ясно разпознаваема.

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