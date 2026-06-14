Тоталният аутсайдер на Мондиала пусна 7 гола срещу Германия, но стори нещо уникално за историята

Тоталният аутсайдер на Мондиал 2026 - Кюрасао, бе разгромен от четирикратния световен шампион Германия с 1:7 в първи мач от групите на Световното първенство в Северна Америка. Въпреки че инкасира цели 7 гола, Кюрасао направи нещо уникално за историята - отбеляза първия си гол на световни финали, и то срещу именития отбор на Германия. Попадението дойде още през първата част за равенство 1:1, като след това Германия не остави шансове на най-малката страна в историята на световните първенства по футбол и записа най-изразителната победа на турнира.

Германия записа най-изразителната победа на Световното 2026

Още с първата си минута този мач вече имаше два рекорда. От германска страна го направи Мануел Нойер, който пази на пети поредни световни финали и изравни постижението на мексиканеца Антонио Карбахал, който игра на турнирите между 1950 и 1966. От страна на Кюрасао пък това бе Дик Адвокаат, който стана най-възрастният селекционер в историята със своите 78 години. Този рекорд обаче бе счупен цели три пъти само на този Мондиал. Преди това го направиха 74-годишният Хуго Броос с ЮАР и 75-годишният Мирослав Коубек с Чехия.

Самият мач бе интересен през първото полувреме, въпреки очакванията да се играе на една врата. Германците все пак поведоха в шестата минута с гол на Нико Шлотербек след асистенция на Флориан Виртц, но Кюрасао изравни само четвърт час по-късно, когато Ливано Комененсия заби първото попадение за страната си на световни финали.

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Германците все пак бързо си върнаха преднината. В 38-та минута Нико Шлотербек се разписа с глава след центриране на Натениъл Браун, а в добавеното време Кай Хавертц бе точен от дузпа за 3:1. Головата серия на европейците обаче бе спряна само от полувремето, а само две минути след подновяването на играта Йозуа Кимих вкара за 4:1.

Германците наложиха тотален контрол над играта през второто полувреме и логично стигнаха до още попадения. Браун покачи преднината им в 68-та минута, десет по-късно се разписа и Дениз Ундав, а две преди края на редовното време Кай Хавертц оформи крайното 7:1.

Германия записа за последно победа с този резултат срещу Бразилия на полуфиналите на Мондиал 2014, в който спечели и последната си купа. Най-изразителният успех остава с 8:0 срещу Саудитска Арабия в груповата фаза през 2002.

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