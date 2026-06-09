ЦИК с нов състав: Георги Хорозов става председател, Анна Александрова и Вяра Тодева - членове

Георги Хорозов от "Прогресивна България" е новият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) с 5-годишен мандат. Това стана ясно по време на консултациите за излъчване на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) във вторник между президентът Илияна Йотова с парламентарно представените партии. Разговорите преминаха при високо напрежение и правни спорове за квотното разпределение на партийните места в изборната комисия.

Постовете си запазват досегашните членове Георги Баханов и Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС. В състава на комисията влизат и още познати имена и лица с политически и административен опит като бившият правосъден министър Зинаида Златанова, бившият съветник по изборите в служебния кабинет "Гюров" Ваня Нушева, бившият областен управител на София-град Вяра Тодева, бившият депутат от ГЕРБ-СДС Анна Александрова и колегата й от "Демократична България" Антоанета Цонева и др.

Кой кого предложи?

Спрямо окончателното разпределение на квотите между парламентарно представените партии и коалиции бе предложен новият 15-членен състав на ЦИК.

"Прогресивна България":

председател: Георги Стоянов Хорозов;

членове: Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева и Стоянка Балова-Цветкова.

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ГЕРБ-СДС:

секретар или заместник-председател: Йорданка Ганчева;

членове: Георги Баханов и Анна Александрова.

"Продължаваме промяната - Демократична България":

членове: Алина Добрева и Вяра Тодева.

ДПС:

членове: Исмаил Осман и Цветан Енчев.

"Възраждане":

членове:

Най-голямата парламентарна група "Прогресивна България" изпрати на консултациите Петър Витанов, Димитър Петрова и Ирина Асиова-Диамант. ГЕРБ-СДС са представени от Рая Назарян. Костадин Ангелов и Деница Сачева. "Продължаваме промяната - Демократична България" от Божидар Божанов, Катя Панева и Николай Денков. За ДПС на "Дондуков" 2 дойдоха Станислав Анастасов и Искра Михайлова, а за "Възраждане" - Ангел Славчев и Петър Петров.

Спорът за местата

Припомняме, че изборната комисия се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. При назначаването на членовете на изборната комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започва от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в комисията, според Изборния кодекс, казаха в мотивите си от администрацията на Йотова.

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Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента.

Указът, който президентът Йотова издаде на 29 май, предвижда следното разпределение на квотите на парламентарните групи в ЦИК:

"Прогресивна България" - 7 места;

ГЕРБ-СДС - 3 места;

"Продължаваме промяната - Демократична България" - 2 места;

ДПС - 2 места;

"Възраждане" - 1 място.

Основният принцип, по който се съставя ЦИК, е пропорционално разпределение на мандатите в съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. В случая ПП-ДБ имат общо 37 народни представители - само с два депутатски мандата по-малко от ГЕРБ-СДС, които са с 39 мандата. В същото време ПП-ДБ имат 16 депутати повече от ДПС, които са с 21 народни представители. Въпреки това обаче сметките не излизат при настоящото разпределение от екипа на Йотова 3-2-2, което очевидно пренебрегва пропорционалното представителство, твърдят от коалицията.

Припомнете си целият спор, както и какви ще са следващите ходове на ПП-ДБ по темата тук: "Нека се уважаваме малко повече": Кой колко места да има в ЦИК скара Йотова и партиите (ВИДЕО).