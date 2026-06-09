"Нека се уважаваме малко повече": Кой колко места да има в ЦИК скара Йотова и партиите (ВИДЕО)

"ЦИК е една от институциите, която стои в основата на демократичната ни традиция, членовете на изборната комисия организират всички видове избори у нас. ЦИК трябва да гарантира, че изборите са честни, прозрачни и отразяват достоверно волята на българските граждани. Каквито и претенции да имаме, важно е доверието на хората и авторитета на ЦИК. Легитимността на собствените ни институции се дължи на работата на ЦИК. Трябва да отдадем дължимото на членовете ЦИК, най-малкото заради огромния обем работа, който извършват и отговорността, която носят. Доверието на хората към ЦИК е много важно".

Това каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите за излъчване на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) във вторник с парламентарно представените партии.

Най-голямата парламентарна група "Прогресивна България" изпрати на преговорите Петър Витанов, Димитър Петрова и Ирина Асиова-Диамант. ГЕРБ-СДС са представени от Рая Назарян. Костадин Ангелов и Деница Сачева. "Продължаваме промяната - Демократична България" от Божидар Божанов, Катя Панева и Николай Денков. За ДПС на "Дондуков" 2 дойдоха Станислав Анастасов и Искра Михайлова, а за "Възраждане" - Ангел Славчев и Петър Петров.

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В залата очаквано се стигна до напрежение между държавния глава и представителите на бившата коалиция ПП-ДБ, които са ощетени с една квота в разпределението на местата за сметка на ДПС. Близо един час от срещата премина в правни и математически спорове за модела, който е приложен при разпределението на мандатите.

"Възражението на ПП-ДБ постъпи на 4 юни", отбеляза Йотова и изчете цялото писмо на коалицията с техните изчисления, които не съвпадат с тези на администрацията на "Дондуков 2". От своя страна съпредсетаделят на "Да, България" Божидар Божанов призова консултациите да бъдат отложени с цел настоящия състав на ЦИК да даде становище по казуса. Станислав Анастасов от ДПС и Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС очаквано защитиха настоящия математически модел на разпределение на местата. Петър Витанов от "Прогресивна България" призова политическите спорове да не изместват същността на консултациите, а именно - кандидатурите за членове на ЦИК.

"Нека се уважаваме малко повече", призова Йотова след възникналото напрежение в залата по време на консултациите, след като Божанов остро разкритикува администрацията и държавния глава за работата им по темата с разпределението. От ПП-ДБ препотвърдиха заявката си да съберат подписи за оспорване на разпоредбите пред Конституционния съд.

Спорът за местата

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Припомняме, че изборната комисия се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. При назначаването на членовете на изборната комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започва от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в комисията, според Изборния кодекс, казаха в мотивите си от администрацията на Йотова.

Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента.

Указът, който президентът Йотова издаде на 29 май, предвижда следното разпределение на квотите на парламентарните групи в ЦИК:

"Прогресивна България" - 7 места;

ГЕРБ-СДС - 3 места;

"Продължаваме промяната - Демократична България" - 2 места;

ДПС - 2 места;

"Възраждане" - 1 място.

Основният принцип, по който се съставя ЦИК, е пропорционално разпределение на мандатите в съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. В случая ПП-ДБ имат общо 37 народни представители - само с два депутатски мандата по-малко от ГЕРБ-СДС, които са с 39 мандата. В същото време ПП-ДБ имат 16 депутати повече от ДПС, които са с 21 народни представители. Въпреки това обаче сметките не излизат при настоящото разпределение от екипа на Йотова 3-2-2, което очевидно пренебрегва пропорционалното представителство, твърдят от коалицията.