ЦИК се закани да няма нарушения на изборите: Ще налагат сурови глоби

"Много се надявам на тези избори, дори и да има оспорване на резултата, да не се допускат нарушенията, на които всички бяхме свидетели", каза в "Защо?" по bTV председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова. "Ключовото място са секционните избирателни комисии. Този път ЦИК е доста категорична и безкомпромисна по отношение на много въпроси, свързани с тяхната работа", заяви Нейкова. Още: Важните моменти, за които да внимаваме при вота с машина на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)

ЦИК се закани на СИК

ЦИК извършва проверки и ако има членове на секционни избирателни комисии, които са извършили нарушения при предходните избори, незабавно ще поиска те да бъдат освободени.

"Няма да позволим и ще налагаме санкции, ако се наруши изискването на закона, да не се правят масови замени на членове на секционни избирателни комисии, без да има законово основание за това", категорична бе Нейкова. Тя обясни и че членовете на секционните избирателни комисии ще получат инструкции за това как да работят с устройството за видеонаблюдение.

"В крайна сметка това е един мобилен телефон на една стойка, която прилича на стойка за селфи. Не вярвам да има член на СИК, който не знае как да включи едно мобилно устройство и как да го насочи към бюлетините и към процеса по преброяване на гласовете, така че да има видимост", обясни Нейкова.

ЦИК пусна мобилно приложение за правилното изчисляване на резултатите, така че членовете на СИК-ове да бъдат максимално улеснени. Нейкова показа приложението и как се работи с него.

Тя посъветва членовете на секционните избирателни комисии, преди да попълнят оригинала на своя протокол, да въведат данните в мобилното приложение, да направят проверка, за да няма грешки, драсканици и протоколите "да не приличат на бойно поле".

Председателят на ЦИК заяви, че всичко е наред с машините за гласуване.

"По отношение на хартията тази година отново поискахме от производителя характеристиките, които са необходими, за да работят машините без проблем. Те ни бяха изпратени, предоставихме ги на печатницата на БНБ и имаме нейната писмена гаранция, че хартията отговаря точно на тези изисквания", обясни Нейкова.

В България ще гласуваме с 9354 машини, а в секциите извън страната са 129.

