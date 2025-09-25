"Да, България": Има 100 млн. лв. разлика в обявените доходи на Пеевски (ВИДЕО)

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха сигнал до антикорупционната комисия, Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. "Внесохме сигнал срещу Пеевски за несъответствие в декларираните му доходи от дивидент и финансовите отчети на дружествата му. Разликата е над 100 млн. лв. за последните няколко години. Има и недекларирано британско дружество", написа във Facebook Божанов.

"КОНПИ, прокуратура и НАП ще трябва да измислят нова математика, за да санират Пеевски. Докато той наема коли и имоти за над 1 млн. лв. годишно. Политическата криза се връща и в нейната основа е нелегитимният модел на управление на Пеевски. Нашият сигнал е пореден такъв, в изпълнение на плана ни за отпор на завладяната държава", добави той.

По-късно Божанов добави, че "тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци" и изтъква, че институциите следва да проверят случая, "макар да се контролират от него, това са числа, които могат да се сметнат". Още: "Обслужващ персонал, шут и ортак на Пеевски": Радев нарежда управляващите

Сигналът

В сигнала на "Да, България" се посочва, че несъответствието между декларираните от Пеевски получени дивиденти и декларираните от неговите дружества изплатени дивиденти е видимо от публично достъпна информация.

"По-конкретно, в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларираните дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.", казват от партията.

От тези данни излиза, че отчетеният от Пеевски получен дивидент е с около 100 млн. лв. повече от изплатения от двете му дружества дивидент за същия период. Още: Нов сблъсък между "Продължаваме промяната" и хората на Пеевски в парламента

От "Да, България" обясняват, че съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "ИНТРЪСТ ЕАД" (ЕИК 204589733) и "ИНТ ЕООД" (ЕИК 204589523). В други дружества, според проверката в Търговския регистър, Пеевски не фигурира. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излизало единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където той е санкционирано лице.

От "Да, България" настояват КПКОНПИ, НАП и прокуратурата да извършат всеобхватна проверка, тъй като се "очертават индикатори за възможни несъответствия между декларирани лични доходи от дивиденти, отчетени по Годишния финансов отчет (ГФО) суми, структура на разходите (вкл. наеми) и наличности". Още: "Папки с компромати" на Пеевски: "Да, България" сезира Сарафов и КПК

Протест "Без Пеевски, Борисов и мафията

Междувременно започна протест пред централата на "ДПС-Ново Начало" на ул."Врабча" 23 в София. Демонстрацията е под надслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията" и е организирана от сдружение БОЕЦ. Протестиращите носят българското знаме и плакати с послания като: "Килия за Пеевски, а не сарай" и "Свободна България без Пеевски, Борисов и мафията".