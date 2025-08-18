Пеевски обеднява с милиони, а кой забогатява? Актуалното имущество на политиците

Санкционираният за корупция по глобалния закон „Магнитски“ от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е декларирал пет къщи, четири от които с двор, а също така апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Това става ясно от декларацията му за имущество и интереси за 2024 г., публикувана от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). По традиция, тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

Както се видя в декларацията на лидера на „ДПС-Ново начало“ за 2023 г., декларираното от него имущество се води чужда собственост, а правното основание за ползването му е „договор за наем“. В графата за произход на средствата, с които плаща тези наеми, Пеевски е посочил „доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години“.

Миналата година се видя, че Пеевски използва шест къщи под наем – сега са с една по-малко: Пеевски с 6 къщи, но под наем - има вземания за милиони: Декларациите на политиците.

Най-голямата къща, която той ползва, е с площ 2150 кв. м. Апартаментът е 272 квадрата. Вписано е, че цената по договор за наем за къщите е съответно: над 155 000 лева, над 126 000 лева, близо 29 хиляди лева, над 55 000 лева, близо 25 000 лева. За апартамента цената на наема е над 40 000 лева, за ателието – над 13 000 лв., а за гаражните клетки – повече от 11 000 лева.

Пеевски е декларирал и пет леки автомобила – „БМВ“, „Ауди“, „Land Rover“, „Мерцедес“, „Тойота“. Той е отбелязан само като ползвател – това били чужди моторни средства, а произходът на доходите е същият като при къщите. Годината на сключване на договора е 2024 г., а ако се сметне общо цената на колите, тя излиза 169 200 лева. Същите коли той бе декларирал и за 2023 г.

Снимка: БГНЕС

Колко пари декларира Пеевски?

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ е посочил, че разполага с 568 684 лева и с 97 000 евро налични парични средства. Произходът им – дивидент и доходи от продажба на акции (както и продажба на дружествени дялове), декларирани и в предходни декларации.

За 2023 г. той бе заявил, че има 667 000 лева налични средства, както и 115 000 евро – повече, отколкото през 2024 г.

В три банкови сметки той държи съответно над 864 000 лева, над 18 000 евро и повече от 105 000 щатски долара. Произходът на средствата е същият като горепосочения.

Интересното е, че санкционираният по „Магнитски“ политик беше декларирал над 3,1 милиона лева в едната от сметките си. В другата имаше пак над 18 000 евро, а в третата – отново повече от 105 000 щатски долара. Тук интересен въпрос е в коя банка/кои банки са тези пари и дали санкциите по „Магнитски” се прилагат.

Общо взето, всичко това означава, че в левовата му сметка има с около 2,2 милиона лева по-малко от миналата година. Наличните му парични средства пък са с около 100 000 лева по-малко и с 18 000 евро по-малко.

Има и парично вземане за над 19 милиона лева – "решение на ЕСК за разпределен дивидент". Пеевски е вложил над 42 хил. евро в инвестиционни/пенсионни фондове. Прави впечатлени, че тези последни два детайла са почти едни и същи в декларацията му за 2024 и тази за 2023 г. – разликата е само с един лев, що се отнася до дивидентите.

За миналата година той е декларирал доходи от общо 125 859 лв. - всички от Народното събрание, където е депутат. Има и над 50 000 лева други доходи – по чл. 11 от Приложение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Миналата година е получил по-малко – съответно 77 030 лв. и 37 874 лв.

Други партийни лидери

Снимка: БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал за 2024 г. налични парични средства в размер на 392 691 лева от трудови доходи, включително посочени и в предишни декларации. Той има три банкови сметки, в които държи общо над 514 хиляди лева. Те са от заплати, обезщетения, отпуск от минали години, изплатени болнични.

За 2023 г. Борисов бе декларирал 378 хиляди лева налични парични средства, което значи, че сега има повече. Банковите му сметки са набъбнали с около 180 хиляди лева спрямо 2023 г.

Лидерът на ГЕРБ е получил 164 490 лева от трудови доходи за изминалата година, както и близо 140 000 лв. доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност като депутат в Народното събрание. Няма декларирано имущество.

Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов, който влезе под прожекторите с коментарите си за възнагражденията на младите лекари, е взел 163 401 лева от трудови доходи като народен представител. Има и 40 000 лева от друга стопанска дейност. Съпругата му декларира над 12 000 лева за годината, плюс още около 33 000 лева от прехвърляне на права или имущество.

Йорданов има редица банкови сметки и държи пари в различни валути. В най-голямата му сметка има над 430 хиляди лева, в останалите се виждат например суми като 21 000, 13 000, 38 000, 58 000, 32 000, 23 000, 99 000 – във валути като евро, лев, щатски долар, швейцарски франк. Произходът на средствата е от авторски права, а в най-голямата сметка – от авторски права и заплата. Има две кредитни карти с лимит от по 5000 лева и лихвен процент от 16,2%, показва декларацията му.

Снимка: БГНЕС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов има вилна сграда с една четвърт идеална част от вилно място в с. Константиново, Варненско, като площта е 1368 кв. м. Съпругата му има апартамент с паркомясто във Варна – общо 70 кв. м разгъната застроена площ. Имотите са придобити през 2019 г. за общо около 300 000 лева, като парите са от заем и спестявания. Костадинов разполага и с нива в с. Църква, Балчик, която е с площ два декара. Има я от 2007 г. – за 96 лева.

Костадинов държи парите си в банкова сметка, в която стойността е 69 079 лева. Съпругата му има 11 951 лв. в сметката си, става ясно от декларацията. За 2023 г. Костадинов бе декларирал повече пари – 14 862 лв. по сметката си. За 2024 г. той е взел 157 318 лева от трудови доходи като депутат, а съпругата му – над 24 000 лева. Костадинов има и 38 000 лева доходи от прехвърляне на права или имущество.

Лидерът на „Възраждане“ има лизинг за 39 423 лв., а съпругата му – за над 15 000 лв. Костадинов е със 100% дял в „Дарба Бъдеще“ ЕООД във Варна, собственост на съпругата му Велина.

Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев има апартамент в София с площ от 54 кв. м, придобит през 2016 г. за малко над 58 000 лева с пари от заплата. Той е декларирал, че разполага с 60 000 лева парични средства – също от заплата. Бившият финансов министър има паричен заем за 73 555 лева от местно юридическо лице. Не е декларирал пари в банкови сметки. За 2023 г. в декларацията му бяха отчетени само 47 700 лв. в сметка. От заплати за изминалата година е взел 73 676 лева, има и над 40 000 лева, получени извън заеманата длъжност на народен представител.

Кирил Петков, който подаде оставка като депутат и съпредседател на "Продължаваме промяната" по-рано тази година след акцията срещу зам.-кмета на София Никола Барбутов, през 2024 г. е придобил апартамент в столицата с площ 105 кв. м. за над 539 хиляди лева - пари от заплата. Декларирал е 20 000 щатски долара налични парични средства. Има три сметки – с 294 долара, с 5257 лева и с 50 338 евро. Произходът е отбелязан като пари от заплата. За 2023 г. Петков бе декларирал повече парични средства – 30 000 долара налични, плюс 700 000 долара по сметка и 20 000 лева по друга. В настоящата му декларация се вижда, че е вложил 368 832 долара в инвестиционни/пенсионни фондове – отново пари от заплата. За 2024 г. е взел 105 208 лева от трудови доходи като депутат, а съпругата му – над 13 000 лева, плюс още близо 20 000 лева от други източници.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ – част от ПП-ДБ – има магазин в София, два апартамента с гаражи в столицата по 135 квадрата, апартамент в Добрич и парцел в Добрич, който е с площ 720 кв. м. Кара „Форд“ и „Хюндай“ – съответно за 9250 и 18 000 лева. Има 18 000 лева налични парични средства, както и 85 000 лева по сметка. Съпругата му е със 17 000 лева парични средства и 44 000 лв. по сметка. Мирчев е взел над 59 000 лева заплата за 2024 г., а съпругата му – почти 57 000 лв.

Снимка: БГНЕС

В декларацията на другия съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов има декларирани само акции, включително в Nvidia и Taiwan Semiconductor. Той взел над 120 000 лева от заплата през 2024 г., а съпругата му - двойно по-малко.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов - също част от ПП-ДБ - Атанас Атанасов е декларирал над 226 000 лева налични парични средства от заплата, като през изминалата година е получил над 158 хиляди лева от трудови доходи като народен представител.

Лидерът на "МЕЧ" Радостин Василев е декларирал 95 000 лева парични средства - доходи от трудова и стопанска дейност. Той има три банкови сметки – съответно с 6019 лева, 68 549 евро и 28 160 щатски долара. Съпругата му има 20 000 лева по сметката си. Василев е взел близо 58 000 лева заплата като депутат за изминалата година, плюс 110 761 лева от друга стопанска дейност. Разполага с доходи още от продажба на апартамент – 528 074 лева, както и с дивидент – 111 900 лева.

Към датата на встъпването си в длъжност като депутат, лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов е декларирал имоти в с. Неофит Рилски, община Ветрино – там, където е исторически парк. Става ясно, че има три къщи с дворове и други парцели. Разполага с къщи и в с. Невша, община Ветрино, с. Гиген, община Гулянци, с парцели в с. Бояна и с. Червенци, с къща в гр. Белослав. Кара мотоциклет „Дукати“, купен за 20 000 лева през 2019 г. Има над 851 000 лева парични вземания по договори. Наличните му парични средства са в размер на 70 000 лева.

Задълженията на Михайлов са съответно 2,25 млн. лв. към физически и юридически лица, 48 000 лева към банка и 3000 евро към банка.

Снимка: БГНЕС

На свое име има акции в „Ханът“ АД, „Факла“ АД, „Болярски дом“ АД, „Розета турс“ АД, „Исторически парк“ АД, „Българска Парична Група“ АД – придобил ги е съответно за 25 000, 120 000 лева, 227 000 лева, 30 000 лева, 217 900 лева, 27 000 лева. Има дялове в 22 дружества с ограничена отговорност, пише в декларацията му.

Какво декларира президентът?

Президентът Румен Радев е декларирал 435 000 лева в банкова сметка за 2024 г. За 2023 г. той бе посочил, че има по-малко пари в сметката си - 275 000 лева, плюс 5000 лева налични средства. Той има и кредитна карта с 10 000 лв., с лихвен процент от почти 19 на сто. Вложил е над 29 000 лева в инвестиционни/пенсионни фондове - пари от трудови доходи.

За годината е взел от заплати 288 495 лева, а съпругата му - над 10 000 лева.