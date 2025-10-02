"Хемусгейт" с имена на хора и фирми: Как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото

През есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) се готви да обвини ръководителите на три големи пътностроителни дружества в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила над 54 млн. лв., предназначени за строителството на автомагистрала "Хемус". Това разкрива Антикорупционният фонд (АКФ) във втора част от разследването си по казуса "Хемусгейт". Както стана ясно в епизод №1 обаче, обвинителният акт така и не е влязъл в съдебна зала, а Занев и другите прокурори, водили разследването, са отстранени.

"Хемусгейт" и "осуетеното разследване"

Основен обвиняем по делото е бившият футболен съдия Борислав Колев. Той беше обвинен за изпиране на над 54 млн. лв., предназначени за строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус". В края на 2021 година стана ясно, че Колев е човекът, при когото са пристигнали всички пари, изтеглени на десетки трансакции между юни 2020 и септември 2021 г., след като са били пренасочени по сметки на кухи фирми. Според прокуратурата Колев е участвал в създаването на мрежа от такива фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители.

Обвиняемият за пране на пари по делото започна да посочва и други участници в схемата още през май 2022 година. Той е съобщил кой е човекът, който е вземал парите, след като са били теглени от банката. Разказал и за друг мъж, който е организатор в схемата - Георги Георгиев. Твърди, че той го е придружавал при тегленето на милионите от сметки на кухи фирми.

Разследването за източените милиони приключи през август 2023 г., но и до момента няма почти никаква яснота какво се случва оттук насетне. Едва през юни 2025 г. излезе информация, че делото е разделено, а междувременно част от обвиненията за длъжностно присвояване са били свалени, според в. "Сега". АКФ посочва, че това е процесуален похват, често използван за "смачкване" на чувствителни казуси.

В първа част от новото си разследване екипът на Антикорупционния фонд разказа как Ивайло Занев е щял да внесе обвинителен акт от 400 страници в съда, но е бил отстранен от делото от по-горно ниво в прокуратурата. Впоследствие той оспорва отстраняването си пред всички институции в държавното обвинение и дори сигнализира за престъпления, евентуално извършени от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и други прокурори - във връзка с разследването. Системата на наказателно правосъдие обаче не реагира по никакъв начин, а обвинителният акт, който Занев подготвя, така и не достига до съдебната зала. В епизод №1 АКФ разкри и любопитни имена, които попадат в казуса - включително такива, свързвани с "Осемте джуджета".

Компаниите и лицата, попадащи в проекта на обвинителния акт

Днес, 2 октомври, Антикорупционният фонд публикува в цялост проекта за обвинителен акт на прокурор Занев с посочени общо деветима обвиняеми, сред които като организатор и ръководител е посочен Христо Савев, едноличен собственик на „Грома Холд“ ЕООД. Управителят на дружеството Виктор Велев и Маргарита Попиванова, която е изпълнителен директор на „Европейски пътища“, са обвинени в ръководене на организираната престъпна група, показва документът (това не е официален документ, а само проект), публикуван от АКФ (вижте кои са деветимата обвиняеми тук, тук и тук).

Припомняме, че името на компания "Грома Холд" ЕООД попада в доклад на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) от 2021 г., от който става ясно, че се е извършвало незаконно строителство по АМ "Хемус". Фирмата е действала като изпълнител на участък 5 от магистралата - съгласно договора с „Автомагистрали“.

Проектът за обвинителен акт проследява и пътя на парите, източени чрез мрежа от кухи фирми. В периода от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. те са изтеглени в брой чрез 66 броя касови операции и транспортирани в складова база, собственост на „Водно строителство – Благоевград“ АД, край село Зелендол, община Благоевград. Мажоритарен акционер в дружеството е управителят на „Грома Холд“ ЕООД - Виктор Велев. Компанията вече е преименувана на "Етерна Кънстръкшън" АД, показва справка в Търговския регистър, като единният идентификационен код (ЕИК) е един и същ.

Какво се случва с парите впоследствие, остава неустановено.

Публикуваният проект за обвинителен акт е важен, "защото показва, че за ограничен времеви период и сред определени прокурори е съществувала воля за разследване на един от най-скандалните скорошни случаи на отклоняване на публични средства в пътното строителство", коментира бившият прокурор и към момента старши правен експерт в АКФ Андрей Янкулов.

Скандалът около “Хемус” избухна още през юни 2021 г., когато след одит на Сметната палата стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е възложила без обществени поръчки договори за близо 4 млрд. лв. на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, което - от своя страна - в нарушение на Закона за обществените поръчки е превъзложило дейностите на частни дружества. През ноември 2021 г. МВР обяви, че разследва случая. Стигна се дори до съд с единствен обвиняем Борислав Колев, като името му присъства в проекта на обвинителния акт на прокурор Занев.

Колко пари са получили дружествата?

Според проекта за обвинителен акт на прокурор Занев - от юни 2020 г. до май 2021 г. „Автомагистрали“ изплаща на „Европейски пътища“ АД близо 343 млн. лв. по различни договори. Почти половината от тази сума представлява огромни авансови плащания за строеж на АМ „Хемус“ - към момента на превода, а и до днес, не са извършвани строителни дейности.

На 11 юни 2020 г. „Европейски пътища“ получава авансово плащане от близо 95,9 млн. лв. по договор за доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на Лот 6 от „Хемус“, което представлява 86% от стойността на подписания договор.

На 27 август 2020 г. дружеството получава авансово още 48,8 млн. лв. по договор за доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на Лот 7.1 на „Хемус“, което представлява 50% от стойността на договора.

Също така на 11 юни 2020 г. огромен аванс от над 84 млн. лв. за доставка на строителни материали и изделия за „Хемус“ получава и „Водно строителство – Благоевград“. Договорът е за Лот 5 на автомагистралата, а преведеният на частното дружество аванс се равнява на 86% от стойността на договора, става ясно от информацията в подготвения обвинителен акт, който така и не стига до съдебна зала.

"Скрита търговска печалба"

Според установеното в проекта за обвинителен акт, публикуван от АКФ, предвидената за присвояване сума от 54 млн. лв. щяла да придобие характера на скрита търговска печалба и да се формира от "доставки и влагане на по-малко по количество и по-евтини като качество материали, отколкото било предвидено по проектна документация", от използването на "по-малък технически и човешки ресурс" от заложения, както и от спестяване на разходи за заплати, осигуровки и ДДС.

„Реалните загуби са много повече от посочените като присвоени над 54 млн. лв. Фактът, че в огромната си част строежът на АМ „Хемус“ и до днес не е завършен, повдига въпроса за всички суми, превеждани на „Автомагистрали“, а оттам на незаконните подизпълнители. Щетите далеч не са само за публичния бюджет, а за икономиката на цяла Северна България, както и за живота и здравето на участниците в движението“, добавя Андрей Янкулов.

Видно от проекта за обвинителен акт, само седмица след първото авансово плащане от „Автомагистрали“, в един и същи ден, в рамките на броени минути, част от средствата преминават по веригата от мними подизпълнители, за да бъдат изтеглени в брой от обвиняемия Данаил Георгиев, специално вербуван за целта.

Схемата включва „Бул строй груп ИГ“ ЕООД и „Евро строй кънстръкшън“ ЕООД - дружества, обичайно използвани от „Водно строителство – Благоевград“ и „Европейски пътища“ като подизпълнители в строителството на обекти с възложители АПИ и „Автомагистрали“. От своя страна, „Бул строй груп ИГ“ ЕООД и „Евро строй кънстръкшън“ пренасочват средствата към четири дружества без служители и без дейност, съобщават от АКФ на база на проекта на обвинителния акт и представят схемата:

Графика: АКФ

Така, в продължение на година и три месеца, от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г., почти ежедневно Данаил Георгиев, Тома Янков, Красимир Митриков и Георги Шкендов посещават централния клон на банка в София и изтеглят на каса общо 54 097 641.65 лв. Общо осемнадесет пъти обвиняемите са напускали централата на банката със суми в брой на стойност над един милион лева, като най-голямата изтеглена на каса сума е на стойност 1,956 млн. лв.

След като са напускали централата на банката, четирите лица са предавали средствата на обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, които, от своя страна, са ги транспортирали до складовата база на „Водно строителство – Благоевград“, става ясно от проекта на обвинителния акт на прокурор Занев.

Той никога не достига съдебна зала. "Можем да тълкуваме това като ясно свидетелство, че ключови институции в България не работят в името на публичния интерес", коментира директорът на АКФ Бойко Станкушев.

Според фонда, нито ръководството на „Автомагистрали“, което предплаща договори за десетки милиони до почти 90%, нито това на АПИ, което е предоставило тези средства чрез процедура по инхаус възлагане, са примери за добро управление на публични средства.

В отговор на въпроси на АКФ от АПИ потвърждават, че са сключили с „Автомагистрали“ два договора, от декември 2018 г. и декември 2019 г., по инхаус процедури за изграждане на „Хемус“. Първият договор с предмет изграждане на участъци 1 – 6 (включително) е на стойност 1 140 609 631.01 лв. с ДДС. Вторият, за участъци 7 – 9, е на стойност 483 388 733.51 лв. с ДДС.

По първия договор АПИ е направила три авансови плащания към „Автомагистрали“, възлизащи на 667 059 051.30 лв. - или близо 59% от цялата му стойност. По договора от 2019 г. две авансови плащания сформират впечатляващите 99% от цялата сума. И петте авансови плащания са направени в периода септември 2019 г. – ноември 2020 г. По Лотове 7, 8 и 9, за които още през 2020 г. са изплатени 99% от парите по договора, строителство липсва и до днес.

„Прокуратурата дължи на обществото отговори търсила ли е отговорност от ръководителите на „Автомагистрали“ и АПИ и защо в крайна сметка не е предала на съд организатора, ръководителите и участниците в престъпна схема за присвояване на публични средства в размер от над 54 млн. лева. Продължаваме да очакваме отговори дали е разследвана хипотезата за евентуални политически протекции за Савев, Велев и Попиванова, защо авторът на проекта за обвинителен акт е отстранен от работа по казуса „Хемус“ и защо институциите, в лицето на прокуратурата, Върховния касационен съд и Комисията за противодействие на корупцията, са пренебрегнали сигналите за отстраняването му и блокиране на разследването", заяви Бойко Станкушев.

