"Да, България“ ще предложи парламентът да гласува декларация за оставката на главния прокурор

"Да, България“ ще внесе предложение в Народното събрание за гласуване на декларация, с която парламентът да призове Висшия съдебен съвет да гласува оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и да избере нов временно изпълняващ длъжността. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг в Националния пресклуб на БТА в Бургас. Той добави, че ако това не се случи, ще бъде инициирана процедура по отзоваване на членове на ВСС от парламентарната квота.

"Работа на парламента е да напомня на ВСС да си свърши работата, въпреки че се правят на разсеяни, докато Сарафов успява да гарантира на купувачите на гласове, че ще бъдат оставени на мира. Ако това не се случи, ние ще инициираме процедура по отзоваване на членовете на ВСС, излъчени от парламентарната квота", заяви Мирчев.

Паралелно с това Мирчев подчерта, че ПП - ДБ настоява за 100% машинно гласуване на предстоящите избори и се противопоставя на въвеждането на т.нар. скенери, които според него не могат да бъдат приложени в рамките на два месеца. Той заяви, че хартиеното гласуване създава условия за манипулации и даде пример с нерешени случаи, свързани с преференции и бюлетини. В отговор на въпрос за възможна дата на изборите Мирчев каза, че решението е изцяло в правомощията на президента и че не очаква вотът да се проведе в най-ранните възможни срокове.

На брифинга Мирчев посочи още, че по-рано днес е провел среща с доброволци от инициативата "Ти броиш“ от различни общини в Бургаска област. По думите му в страната липсват работещи институции, включително прокуратура, ДАНС и МВР, което поставя гарантирането на честни избори в ръцете на гражданите. Той посочи, че именно затова инициативата "Ти броиш“ набира доброволци, като към момента в нея участват над 7000 души.

