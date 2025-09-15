Войната в Украйна:

След среща с ютубър: Радев сигнализира за злоупотреби във ВМЗ-Сопот

15 септември 2025, 18:17 часа 193 прочитания 0 коментара
Президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи заради сигнали за тежки нарушения и злоупотреби във военния завод ВМЗ-Сопот, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. По-рано днес в президентската институция Радев е провел среща с бивши служители на предприятието и с журналиста Станислав Цанов, който в своя YouTube канал "Напред и нагоре" излъчи интервю с анонимен източник от завода.

Разкрития за корупция и натиск

Служителят, чието име е прикрито от съображения за сигурност, изказва твърдения за мащабни злоупотреби – от съмнителни поръчки и доставки на машини до схеми при ремонти и сделки с посредници в износа на оръжие. По думите му заводът губи милиони, защото оръжията не се продават директно, а задължително минават през посреднически фирми, които прибират огромни печалби. Още: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)

Източникът твърди и за т.нар. "златни" договори – щедри обезщетения и привилегии за служители, близки до ръководството, за сметка на останалите работници.

Президентът настоява за действия

Румен Радев е заявил, че не може да се прави компромис с подобни практики в държавно предприятие от стратегическо значение за националната сигурност. Още: Урсула фон дер Лайен пристигна в България, вял протест на "Възраждане" я посреща

"Предоставената информация ще бъде предадена на компетентните органи, които трябва да извършат пълна проверка и да установят има ли извършени закононарушения", съобщиха от прессекретариата.

Ивайло Анев
