"Да спре да говори за комбинезони и бодита": Мирчев вижда страх в Борисов от разследване в ДАИ

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев се обърна към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и го помоли да спре да говори за комбинезони и бодита по сериозни теми като корупция."Проблемът на Борисов е, че с Пеевски на сутрешното си кафе с пури са решили да закриват ДАИ, ако вземат да разседват, ще стигнат до транспортно министерство и тази сфера, а там е един близък на сърцето на Борисов - Ивайло Московски. По-известен от зайчарника на Борисов, осигуряващ известни услуги там", каза Мирчев. Според него Борисов не иска да разкрива какво се случва в ДАИ.

От "Да, България" настояват за боди камери, защото при закриване на ДАИ и това се премести в КАТ или МВР, там също няма боди камери и ще има същата корупция, защото по думите на Мирчев хората не са по-различни.

"Знаете ли на кого е кум Светльо Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и с Пеевски. На шефа на Автомобилната инспекция. През 2016 беше уволнен. Тези кадрови назначения изгърмяват чак, когато се стигне до големия скандал. Преди това стоят, има чадър върху тях и се пазят", попита Божидар Божанов от своя страна.

Изборът на шефове на службите

От "Да, България" ще се въздържат от подкрепа за промените, с които се отнемат правомощията на президента да назначава шефовете на службите.

"Няма как да подкрепим опита на правителството да назначи човека на Пеевски Деньо Денев за шеф на ДАНС. Така се случи и 2013, мнозинството на Пеевски тогава, което не включваше ГЕРБ избра Пеевски, сега Пеевски изменя закона и си слага неговия човек", каза Божанов.

От "Да, България" призоваха правителството да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единственият в тази държава.