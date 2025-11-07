"Да спрем бюджет Жан Виденов 2!": Протест срещу обругания от всички проект на управляващите (СНИМКИ)

Първи граждански протест се организира срещу предложения проектобюджет за 2026 г. от управляващото мнозинство и финансовия министър Теменужка Петкова в понеделник, 10 ноември от 18:00 часа на площад "Народно събрание". Организаторът в социалните мрежи с профил на име Димитър Георгиев обяснява, че управляващи и синдикати са обявили война срещу работещите и бизнеса:

"Време е да им покажем, че не сме съгласни с безобразния проектобюджет 2026! През последните години бизнес средата в България се влошава драстично. Вместо да се вземат мерки и да подобряваме бизнес климата, управляващите ни решиха да рекетират работниците и бизнеса, за да си наливат пари в бездънната кофа на държавната администрация", пише той в описанието към събитието, което е налично тук.

"Ако бъде приет проектобюджет 2026 ще остане в историята като Бюджет "Жан Виденов 2", защото тласка България към невиждана от 1996/7 година криза! Време е де вземем нещата в нашите ръце и да спрем изнудването!", призовава той и изброява серия от необходими според него мерки и промени, сред които:

замразяване на заплатите в публичния сектор до осъществяване на реформи, които да увеличат ефективността му;

замразяване на данък "дивидент" на 5%;

замразяване на покачването на осигурителните вноски с предвидените 2%;

таван на държавния дълг до 25% от БВП;

таван на бонусите в държавната администрация в размер до 15% от брутното месечно възнаграждение.

"Ако правителството не се вслуша в исканията ни, ще поискаме неговата оставка! Нека се самоорганизираме, без никоя партия да яхва протестите. Всички граждани от други градове и села, излезте пред вашата община и заявете гражданската си позиция! Съединението прави силата!", завършва организатора.

