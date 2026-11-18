На фона на сериозен финансов дефицит и остър недостиг на шофьори, Столичната община, транспортните дружества и синдикатите започнаха подготовка на ново споразумение за спасяване и развитие на градския транспорт. Първоначалните прогнози показват, че през 2027 г. системата ще се изправи пред недостиг от около 76 млн. евро, след като се очаква настоящата 2026 г. да приключи с дефицит от близо 45 млн. евро.

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Причината за напрежението в бюджета на транспорта са скочилите разходи за горива и енергия – спрямо края на 2025 г. електричеството, метанът и дизелът са поскъпнали с между 60% и 115%, което струва на общината почти 7 млн. евро отгоре.

В проекта на държавния бюджет за 2027 г., който вече мина на първо четене в ресорната парламентарна комисия, е заложена субсидия от 80,3 млн. евро (с 3,4 млн. евро повече спрямо 2026 г.). В тези пари обаче отново не са включени средствата за охрана на метрото и компенсациите за скъпите горива. За да закърпи бюджета още за тази година, общината е поискала от държавата допълнителни 24,5 млн. евро.

По-високи заплати срещу липсата на кадри

Именно осигуряването на пари от държавата ще бъде ключово за изпълнението на другото голямо предизвикателство – задържането и привличането на водачи и специалисти. Заместник-кметът по транспорт Иван Николов заяви, че водещи приоритети в новото споразумение със синдикатите са по-високите заплати, по-добрите условия на труд и конкретните мерки срещу кадровия недостиг.

Документът ще заложи ясни срокове и ангажименти за регулиране на работното време, почивките и извънредния труд, подобряване на санитарно-битовите условия, безопасността и защитата на шофьорите, осигуряване на работно облекло и подготвяне на разчети за ръст на възнагражденията.

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Нови превозни средства до 2030 г.

Паралелно с преговорите за заплатите, общината продължава и програмата си за обновяване на автопарка, което също трябва да подобри условията за работа на водачите. През 2027 г. в София трябва да пристигнат 50 нови електробуса (през второто тримесечие) и 75 нови тролейбуса (през третото тримесечие).

Догодина стартира и процедура за закупуването на още около 200 превозни средства, чиито доставки ще започнат през 2028 г., а до 2030 г. се планира поетапната подмяна на общо 90 трамвая.

Преговорите между общината, операторите и синдикатите за конкретните параметри в споразумението, както и за общи действия пред държавата за повече финансиране, ще продължат в началото на декември.