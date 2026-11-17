Цените на петрола спаднаха във вторник, 17 ноември, понеже очакванията за излишък в предлагането, подхранени от възстановяващия се износ от Близкия изток, засенчиха опасенията относно продължаващите атаки срещу танкери в региона. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 44 цента, или 0,5%, до 92 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време се търгуват на още по-ниска цена - 91,72 долара.

Фючърсите на американския сорт WTI спаднаха с 44 цента, или 0,5%, до 85,28 долара за барел в началото на търговията. Към 9:10 ч. наше време цената също е по-ниска - 84,90 долара.

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Пазарът се връща към излишък

„Цената на петрола се коригира надолу, тъй като пазарът все повече приема, че предлагането най-накрая е настигнало търсенето и сега може да го надхвърли. Тази промяна в баланса между търсенето и предлагането е основният фактор, който оказва натиск върху цените днес“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade, цитиран от CNBC.

Международната енергийна агенция съобщи в петък, че световният пазар на петрол ще се върне към излишък през четвъртото тримесечие на тази година, тъй като износът от Близкия изток се възстановява по-бързо от глобалното търсене на петрол, и то въпреки атаките срещу корабоплаването.

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Въпреки признаците за подобрено предлагане, атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток продължават, което поддържа несигурността около един от най-важните маршрути за износ на петрол в света.

„Премията за геополитически риск, свързана с конфликта между САЩ и Иран, не е изчезнала, но засега явно остава на заден план“, каза Уотърър.

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В понеделник ОПЕК проведе онлайн среща, за да обсъди прегледа на максималния устойчив производствен капацитет на членовете си – ключова стъпка, която ще помогне за определянето на квотите за добив на ОПЕК+ за 2027 г. и след това. По-широката група от производители ОПЕК+, която включва съюзници, водени от Русия, трябва да се срещне на 29 ноември, за да вземе решение относно политиката за добив през 2027 г.

От друга страна, запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ спаднаха до 276,4 милиона барела миналата седмица, което е най-ниското ниво от август 1982 г. насам, според данни на Министерството на енергетиката на САЩ. Неотдавнашните изтегляния са част от споразумение на Щатите за освобождаване на 172 милиона барела от резерва.