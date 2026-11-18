"Смятаме, че Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) трябва да бъде спешно свикан", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с атаките в Черно море. Според него трябва да има нов КСНС, за да се види докъде са нещата, тъй като продължават да потъват кораби, все още никой не знае коя е атакуващата страна.

"За съжаление в България управляващите все още търсят кой е потопил първия потънал кораб. Все още не е ясно, все още се правят изследвания", заяви Мирчев. Според него това е политика на снишаване и прекланяне на главичка пед Москва.

Той обърна внимание на думите на турския министър на външните работи, който е казал, че имаме огромен проблем със сигурността в Черно море, огромен проблем в България и Румъния, а това, което сега случва, че Русия обвързва спирането на атаки към търговски кораби към цялостната архитектура за сигурност.

Радев се крие от парламента

Мирчев припомни, че премиерът Радев беше заявил, че няма да се крие от Народното събрание.

"Беше казал, че винаги, когато бъде повикан в парламента, той ще идва. Виждам, че си прави пиар от Министерски съвет, но когато го извикахме за нещо наистина важно, да обясни от парламента защо България е единствената страна, която не се включи към декларацията за сигурност на европейските държави - сигурност, която засяга може би най-много нашата страна, премиерът Радев се крие и предпочита да си прави пиар", заяви съпредседателят на "Да, България". ОЩЕ: "Щях да унищожавам дроновете": Борисов за ударените кораби в Черно море (ВИДЕО)