Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев не изключва да има саботаж за избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), стана ясно от негов отговор на журналистически въпрос пред медиите в парламента. За формацията обаче попълването на състава на ВСС е предизборен ангажимент, стана ясно още от брифинга на "Да, България" пред медиите.

"Много отдавна настояваме да бъде избран ВСС извън статуквото. Направихме процес, който е максимално прозрачен, с максимално много документи. Уверени сме, че има 11 достойни кандидати, които да бъдат подкрепени", заяви другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. ОЩЕ: От "отговорът е не" до "ще видим": Борисов за подкрепа на членове на ВСС (ВИДЕО)

Бюджет 2027 и оставката на шефа на ДАНС

От "Демократична България", от която е част и "Да, България" продължават да настояват бюджет 2027 да бъде изтеглен.

"Дефициотът е твърде голям и от него произтичат множество рискове, включително за продължаване на повишаването на цените", каза Божидар Божанов.

ДБ не се е отказала от оставката на шефа на ДАНС

Божанов заяви, че "Демократична България" продължава да иска и оставката на шефа на ДАНС, заради предаването на Станислав Цанов за Ива Михайлова. ОЩЕ: Ивайло Мирчев ще съди Карбовски и Дачков заради твърдения, че финансира "тролски ферми"