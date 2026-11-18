От Рейсинг Булс вече обявиха, че Никола Цолов ще бъде резервен пилот за отбора във Формула 1. Българския лъв има още две състезания до края на сезона във Формула 2, в които може да стане най-резултатния пилот на Ред Бул във втория ешалон. В момента най-успешен за "биковете" е Лиам Лоусън, който беше и големият съперник на Никола Цолов за място във Формула 1.

Никола Цолов има 4 победи и 6 подиума във Формула 2

Никола Цолов е втори във временното класиране на Формула 2, като изостава със 7 точки от лидера Рафаел Камара. Българския лъв е с актив от 200 точки, а бразилският му съперник го изпревари в последния уикенд - в Гран при на Баку. Оставащите състезания ще се проведат в Катар между 27 и 29 ноември и в Абу Даби между 4 и 6 декември. До този момент през сезона Никола Цолов има 4 победи и 6 подиума, а рекордьорът Лоусън е с 4 триумфа и 7 подиума, които записа през 2022 г.

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Цолов е близо да пренапише историята на Ред Бул

Сезон 2022 е вторият пълен за Лиам Лоусън във Формула 2. Тогава той е пилот на Карлин и печели 4 състезания - спринтовете на Саудитска Арабия, "Пол Рикар", емблематичната "Спа" и "Яс Марина". А останалите му 3 подиума са в основните състезания на "Силвърстоун", "Спа" и "Яс Марина". А през тази година, която е първата пълна във Формула 2 за Никола Цолов, българинът спечели спринта в Маями и на "Силвърстоун" и основните състезания в Мелбърн, Монако, Австрия и на "Силвърстоун". В историята на Ред Бул само още двама пилоти, които стигнаха до Формула 1, са записвали по 4 победи във Формула 2 - Пиер Гасли и Исак Хаджар.

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