От "отговорът е не" до "ще видим". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медиите в парламента евентуална подкрепа за членове на ВСС. Първоначално Борисов отговори на въпрос дали ще помогне на "Прогресивна България" с избора на кандидати за ВСС, като каза, че управляващите си имат президент, парламент и Конституционен съд, а подкрепа за техни кандидати означава да им се даде и съдебната система.

"Отговорът е не", каза Борисов.

Впоследствие на сходен въпрос дали ГЕРБ ще гласуват против кандидатите за ВСС, Борисов отговори, че ще ги изслушат и ще видят.

"Ще ги изслушаме. Единственото, което остава, е да се шегуваме - те така или иначе после ще напишат, че са мои. Има двама шишковци си говорят вечерно време и накрая ще кажат, че са мои", добави още Борисов.

Гълъб Донев не е на мястото си

Лидерът на ГЕРБ каза, че е съжалил Гълъб Донев, защото по думите му " не е на мястото си и изглежда тъжно и странно".

"Тук искам да кажа на дебелаците, че по никакъв начин не нося никаква отговорност за това министерство и служители, които са били през тези години в наши управления, включително и Белчев - депутата от "Прогресивна България". Сега са ги взели от "Прогресивна България и това си е изцяло тяхна отговорност и тяхно решения. Никаква договорка с никого, нито е имало, нито има, нито ще има", каза Борисов.

Според него Асен Василев е визуализирал бюджета с празната кошница с грижа.

"Мисля, че и ЕК, въпреки стотината благодарности на премиера към Урсула фон дер Лайен, прогнозата е 5%, инфлация висока, ниски доходи, големи дългове и целия бюджет е взимаме дългове, за да се правят на щедри", коментира още Борисов. ОЩЕ: Пеканов обясни прогнозата на ЕК за 4,8% дефицит: Бързото свиване би спряло ръста на пенсии и заплати