Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че ще заведе съдебно дело заради твърдения, направени в подкаста на журналистите Мартин Карбовски и Явор Дачков, според които той финансира "тролски ферми" с публични средства. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи. По думите на народния представител в предаването е било заявено, че той поддържа подобни онлайн мрежи с пари на българските и европейските данъкоплатци.

Мирчев категорично отхвърли тези обвинения, определяйки ги като "откровена клевета", която няма да остави без последствия.

"Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и "Да, България" важи същото“, подчертава той в позицията си.

Мирчев посочва, че приема политическата критика, но когато се отправят публични обвинения в злоупотреба с публичен ресурс, авторите им трябва да понесат отговорност. "След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", заявява депутатът.

Той допълва още, че ако спечели делото, ще дари присъденото обезщетение за каузи, свързани с популяризирането на кръводаряването в България.

Поводът за реакцията на съпредседателя на "Да, България" е изданието на шоуто от неделя (15 ноември), когато по време на разговора Явор Дачков коментира дейността на онлайн групата "БГ Елфи" (BG Elves) и заявява, че тя е пряко свързана с Ивайло Мирчев и се финансира като "тролска ферма" със средства на данъкоплатците.