Цените на петрола продължиха да падат и в сряда след данни, показващи увеличение на запасите от суров нефт и горива в САЩ през миналата седмица. Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, слязоха надолу с 16 цента, или 0,17%, до 92,98 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време се търгуват на по-ниска цена - 91,74 долара. Това е най-ниското равнище за "Брент" от 31 август насам.

Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 56 цента, или 0,65%, до 85,45 долара за барел в началото на търговията на 18 ноември. Към 9:10 ч. българско време се търгуват също на по-ниска цена от това - 83,99 долара. За американския петрол това е най-ниското ниво от 17 август.

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Запасите в САЩ се увеличават, но атаки в Близкия изток ограничиха спада на цените

Запасите от суров петрол са се увеличили с 5,28 милиона барела през седмицата, приключила на 13 ноември, съобщиха пазарни източници във вторник, позовавайки се на данни от Американския петролен институт. Запасите от бензин са се увеличили с 5,12 милиона барела, а тези от дистилати – с 351 000 барела.

Продължаващото напрежение между САЩ и Иран и съществуващите рискове за корабоплаването през Ормузкия проток обаче ограничиха спада на цените.

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В сряда отбранителните сили на Бахрейн съобщиха, че са пресекли ирански въздушни атаки срещу страната, която е домакин на Петия флот на Военноморските сили на САЩ. Това бележи поредно ескалиране на конфликта ден след като Щатите и Иран си размениха удари.

И двата бенчмарка за петрола затвориха с повишение във вторник, тъй като конфликтът се засили, въпреки че преговорите между Иран и посредниците Оман и Катар продължаваха. Атаките срещу кораби, преминаващи през пролива Ормуз, също подхраниха продължаващите опасения относно доставките.

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Ирански дронове атакуваха американска военна радарна система в Бахрейн във вторник, а САЩ отвърнаха с удари по ракетна база на иранския остров Кешм.

В понеделник танкер за втечнен нефтен газ беше ударен от снаряд, докато преминаваше през Ормузкия проток, край бреговете на Оман, и екипажът беше принуден да евакуира кораба.

„Въпреки че регионалните доставки може да продължат да се възстановяват чрез алтернативни маршрути, най-новите данни за корабите сочат, че нормализирането на потоците през Ормуз все още не е възможно при настоящите условия“, заявиха анализаторите от LSEG в бележка във вторник, цитирана от CNBC.

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен заявиха във вторник, че са изстреляли пет дрона към две помпени станции по протежение на източно-западния нефтопровод на Саудитска Арабия, който страната използва по време на войната, за да пренасочи петрола си за износ към пристанището Янбу, заобикаляйки Ормузкия проток.