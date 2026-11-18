Очаква се САЩ да се противопоставят на натиска за започване на преговори по правно обвързващ договор, ограничаващ автономните оръжия. В същото време държавите се събират в Женева за петдневна конференция на ООН, пише Newsweek.

Седмата конференция за преглед на Конвенцията за определени конвенционални оръжия (КНО), която ще се проведе от 16 до 20 ноември, ще разгледа следващите стъпки за оръжия, способни да избират и поразяват цели без човешка намеса.

ООН предупреди, че подобни системи представляват нарастващ риск за цивилното население и пораждат опасения относно спазването на международното хуманитарно право.

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Не се очаква конференцията да доведе до договор тази седмица. Вместо това делегатите ще обмислят дали да започнат преговори за нови правила и дали евентуалното споразумение, постигнато в резултат на това, следва да бъде правно обвързващо.

Натиск за обвързващи правила

Комисарят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова държавите да действат, преди технологичното развитие да изпревари дипломацията. „Международната общност трябва да вземе важни решения още сега относно бъдещето на въоръжените конфликти и ролята на човешките същества при вземането на решения относно употребата на сила“, каза той. „Призовавам държавите спешно да се споразумеят за обвързващи международни правила за регулиране на автономните оръжия и защита на човешкия живот – преди да е станало твърде късно.“

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Тюрк също така призова за забрана на автономни оръжия, насочени към хора, както и на системи, чието функциониране и ефекти не могат да бъдат адекватно разбрани, предвидени или контролирани от хората.

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„Една машина никога не трябва да има силата да решава дали човек да оцелее или умре“, подчерта Тюрк.

Никол ван Роойен, изпълнителен директор на кампанията „Спрете роботите убийци “, заяви в изявление, предоставено на Newsweek, че „по-голямата част от държавите по света“ подкрепят правно обвързващ инструмент, а само, включително САЩ, Израел и Русия, са против.

Според „Stop Killer Robots“ 130 държави подкрепят правно обвързващ инструмент за автономните оръжия, докато над 70 са заявили, че са готови да продължат с преговорите.

„Намираме се в критичен момент“, каза ван Роойен, призовавайки за ограничени във времето преговори по обвързващ договор. Активисти предупредиха, че бездействието може да позволи на технологичното развитие и военната практика да оформят правилата, регулиращи автономните оръжия.

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Вместо да преговарят за обвързващ договор, САЩ са предложили експертната група по ККО 5 години да работи за разработването на необвързващ инструмент. Вашингтон твърди, че съществуващото международно хуманитарно право вече се прилага за автономните оръжия и че нов правно обвързващ договор не е необходим.

В документа САЩ твърди, че необвързващите правила могат да бъдат приемани и актуализирани по-бързо с развитието на технологиите и военните практики. Според страната подобен подход би предотвратил създаването на отделни правни режими, прилагани само за държави, ратифицирали договора.

В документа се твърди също, че не е установено, че автономните оръжия по своята същност са своеволни или прекомерно вредни, нито че изискват нови забрани.

„По-скоро практиката на държавите при използване на автономност в оръжейните системи показва, че подходящото използване на автономни функции може да подобри прилагането на съществуващите забрани и ограничения в международното хуманитарно право и да намали рисковете за цивилното население в сравнение с оръжия без такива възможности“, се казва в документа. „Би било в противоречие с хуманитарните цели и задачи на Конвенцията за конвенционалната оръжейна забрана (ККО) държавите да възпрепятстват отговорните иновации, които допринасят за постигането на тези цели.“

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Автономните оръжия вече са тук

ООН вече предупреди, че дебатът за автономните оръжия вече не е чисто хипотетичен. Автономните оръжейни системи все по-често се тестват, интегрират и внедряват, смятат Human Rights Watch, Amnesty International и Stop Killer Robots, а дроновете са станали централни фактори в бойните действия в Украйна.

Human Rights Watch предупреди, че автономните оръжия могат да идентифицират погрешно цели, да дискриминират уязвими групи от населението и да създадат пропуски в отчетността, когато атаките се объркат. В доклад от 2025 г. организацията призова за правно обвързващ договор, забраняващ оръжия, които действат без смислен човешки контрол или са насочени към хора, като същевременно регулира други автономни системи.

Оръжия и системи за насочване, подпомогнати от изкуствен интелект, са били използвани в конфликти, включително в Украйна и Близкия изток. Подобна технология обаче не е непременно напълно автономна - системите, които помагат на човешките оператори да идентифицират цели, се различават от оръжия, способни да избират и атакуват цели без допълнително човешко одобрение.

„Държавите трябва да гарантират, че на Русия или на някое от шепата правителства, блокиращи напредъка, няма да бъде позволено да държи бъдещето като заложник. Залогът е твърде висок“, каза Анна Хехир, ръководител на управлението на военния ИИ в Института за бъдещето на живота, в изявление, изпратено по имейл до Newsweek.

„Ясно глобално мнозинство се изказа: машините никога не трябва да могат да решават да убиват. Държавите сега трябва да използват всички възможни механизми, както в рамките на, така и извън настоящия процес на ООН по Конвенцията за конвенционалното оръжие, за да запазят човешкия контрол.“