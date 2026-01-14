Даниел Лорер: Изборите с машини бяха без оплаквания, при последните - с хартия, една партия беше изключена

ПП-ДБ отново призоваха хората на протест днес. Този път заради опита според тях гласуването с машини да бъде компрометирано и заменено с нови такива, но само в ролята на скенери или броячи – които да отчитат резултата от гласуване с хартиена бюлетина. Освен това в парламента на първо четене бе гласувано да отпадне охраната от НСО на депутатите, но след почивка, поискана от „ДПС-Ново начало“, ИТН промени вота си и все едно нищо не се бе случило.

„Днес почивахме изключително много, защото явно не им харесваше това, което предстои да се случи – а именно възможността да се върнем към едни по-честни избори с машини“ – така определи днешният ден в парламента депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Ние вече сме правили избори с машини и всички знаем, че към онези избори, когато бяха напълно автоматизирани с машини, нямаше никакви оплаквания, за разлика от последните, които се проведоха на хартия и всички знаем какво стана – една партия беше изключена и се наложи Конституционния съд да я върне“, обясни още той.

Предложението на ПП-ДБ е за 100% машинно гласуване на предстоящите предсрочни избори. И призна, че машините не се използват често в Европа, а повечето европейски държави използват хартията, която се е доказала във времето. Но уточни: „Всички знаем, че Мадуро изгуби изборите, просто е популярно име тези дни. По-съществен аргумент е, че в Европа не се използват. Така е, много малко държави използват машини. У нас машините са единственият вариант, който сме намерили.“

„А кой е против – това го видяхме днес. Най-смешна ми беше реакцията на ИТН, които в рамките на половин час си смениха мнението, незнайно защо“, каза още Лорер. „Ако искаме 52-рият парламент да е различен, време е да се събудим и да започнем да мислим за България. Не обсъдихме нито една дългосрочна стратегия за България. Рискуваме да изпаднем не само от ЕС, а и от съвременните държави в този свят. В наши дни ЕС престава да бъде един монолитен, икономически блок. Вместо единен пазар, ние се делим, и това тепърва ще представлява проблем за нас“, предупреди Лорер.

